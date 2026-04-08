Addio definitivo al Pannello di Controllo su Windows 11: la conferma arriva anche da un ingegnere di Microsoft

Il sistema operativo di casa Microsoft si appresta a vivere una delle trasformazioni più significative della sua storia recente. March Rogers, Director of Design dell'azienda, ha ufficialmente confermato che il "leggendario" Pannello di Controllo verrà gradualmente eliminato a favore dell'app Impostazioni , più moderna e coerente con il linguaggio di design di Windows 11.

I dettagli sul processo di migrazione dal Pannello di Controllo di Windows 11 all'app Impostazioni

Il processo di migrazione, ha spiegato Rogers, è complesso e richiede tempo poiché il Pannello di Controllo ospita una miriade di configurazioni di driver e dispositivi che devono essere trasferite senza compromettere la stabilità del sistema. Parallelamente, le pagine dell'app Impostazioni sono state ridisegnate per offrire maggiore chiarezza e una compatibilità perfetta con la modalità scura (Dark Mode).

L'aggiornamento di aprile 2026 segnerà l'inizio di una nuova fase focalizzata su velocità, stabilità e rifinitura. Dopo anni di lamentele su bug e lag dell'interfaccia, Microsoft ha deciso di dare priorità alle prestazioni rispetto all'introduzione di nuove funzionalità superflue.