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Addio definitivo al Pannello di Controllo su Windows 11: la conferma arriva anche da un ingegnere di Microsoft

Microsoft ha confermato l'imminente rimozione del Pannello di Controllo, che verrà sostituito definitivamente dall'app Impostazioni per garantire un'esperienza unificata.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/04/2026
Windows 11

Il sistema operativo di casa Microsoft si appresta a vivere una delle trasformazioni più significative della sua storia recente. March Rogers, Director of Design dell'azienda, ha ufficialmente confermato che il "leggendario" Pannello di Controllo verrà gradualmente eliminato a favore dell'app Impostazioni, più moderna e coerente con il linguaggio di design di Windows 11.

Questa mossa mira a risolvere una delle critiche più frequenti mosse dagli utenti: la necessità di navigare tra due interfacce diverse per gestire funzioni basilari come reti o stampanti.

I dettagli sul processo di migrazione dal Pannello di Controllo di Windows 11 all'app Impostazioni

Il processo di migrazione, ha spiegato Rogers, è complesso e richiede tempo poiché il Pannello di Controllo ospita una miriade di configurazioni di driver e dispositivi che devono essere trasferite senza compromettere la stabilità del sistema. Parallelamente, le pagine dell'app Impostazioni sono state ridisegnate per offrire maggiore chiarezza e una compatibilità perfetta con la modalità scura (Dark Mode).

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L'aggiornamento di aprile 2026 segnerà l'inizio di una nuova fase focalizzata su velocità, stabilità e rifinitura. Dopo anni di lamentele su bug e lag dell'interfaccia, Microsoft ha deciso di dare priorità alle prestazioni rispetto all'introduzione di nuove funzionalità superflue.

Non solo Pannello di Controllo: ulteriori novità in arrivo su Windows 11

Esplora File riceverà un importante restyling volto a migliorarne l'affidabilità e la fluidità, includendo chicche come il supporto alla dettatura vocale per rinominare i file. Anche il Menu Start beneficerà di un potenziamento significativo, con una ricerca più rapida e un'indicizzazione migliorata.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Le novità non si fermano alla superficie: Microsoft sta modernizzando anche il classico Prompt dei Comandi, integrando diverse funzionalità derivate dal progetto open-source Windows Terminal. Sul fronte dell'accessibilità, l'integrazione di Copilot per l'Assistente Vocale (Narrator) sarà estesa a tutti i dispositivi, facilitando l'uso del PC agli utenti con disabilità visive.

La strategia di Microsoft, dunque, per i prossimi mesi punta a rendere Windows 11 un sistema operativo più solido e meno frammentato. L'obiettivo è offrire un'interfaccia "coerente" in ogni suo angolo.

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