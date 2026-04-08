Addio definitivo al Pannello di Controllo su Windows 11: la conferma arriva anche da un ingegnere di Microsoft

Il sistema operativo di casa Microsoft si appresta a vivere una delle trasformazioni più significative della sua storia recente. March Rogers, Director of Design dell'azienda, ha ufficialmente confermato che il "leggendario" Pannello di Controllo verrà gradualmente eliminato a favore dell'app Impostazioni, più moderna e coerente con il linguaggio di design di Windows 11.
Questa mossa mira a risolvere una delle critiche più frequenti mosse dagli utenti: la necessità di navigare tra due interfacce diverse per gestire funzioni basilari come reti o stampanti.
I dettagli sul processo di migrazione dal Pannello di Controllo di Windows 11 all'app Impostazioni
Il processo di migrazione, ha spiegato Rogers, è complesso e richiede tempo poiché il Pannello di Controllo ospita una miriade di configurazioni di driver e dispositivi che devono essere trasferite senza compromettere la stabilità del sistema. Parallelamente, le pagine dell'app Impostazioni sono state ridisegnate per offrire maggiore chiarezza e una compatibilità perfetta con la modalità scura (Dark Mode).
L'aggiornamento di aprile 2026 segnerà l'inizio di una nuova fase focalizzata su velocità, stabilità e rifinitura. Dopo anni di lamentele su bug e lag dell'interfaccia, Microsoft ha deciso di dare priorità alle prestazioni rispetto all'introduzione di nuove funzionalità superflue.
Non solo Pannello di Controllo: ulteriori novità in arrivo su Windows 11
Esplora File riceverà un importante restyling volto a migliorarne l'affidabilità e la fluidità, includendo chicche come il supporto alla dettatura vocale per rinominare i file. Anche il Menu Start beneficerà di un potenziamento significativo, con una ricerca più rapida e un'indicizzazione migliorata.
Le novità non si fermano alla superficie: Microsoft sta modernizzando anche il classico Prompt dei Comandi, integrando diverse funzionalità derivate dal progetto open-source Windows Terminal. Sul fronte dell'accessibilità, l'integrazione di Copilot per l'Assistente Vocale (Narrator) sarà estesa a tutti i dispositivi, facilitando l'uso del PC agli utenti con disabilità visive.
La strategia di Microsoft, dunque, per i prossimi mesi punta a rendere Windows 11 un sistema operativo più solido e meno frammentato. L'obiettivo è offrire un'interfaccia "coerente" in ogni suo angolo.