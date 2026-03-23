Windows 11 cambia rotta: Microsoft reintroduce la barra delle applicazioni personalizzabile dopo anni di critiche degli utenti

La novità arriva in risposta alle numerose critiche ricevute negli ultimi anni riguardo prestazioni, affidabilità e soprattutto esperienza utente. Secondo Pavan Davuluri, responsabile della divisione Windows, la possibilità di riposizionare la barra è stata una delle richieste più frequenti da parte della community.

L'obiettivo di Microsoft con questa novità per Windows 11

L'obiettivo è offrire maggiore personalizzazione e adattabilità agli ambienti di lavoro degli utenti. La funzionalità sarà inizialmente disponibile per gli iscritti al programma Windows Insider nelle prossime settimane, per poi essere distribuita globalmente entro la fine dell'anno. Ma non è l'unico cambiamento previsto.

Microsoft sta lavorando anche a una versione più compatta della taskbar, pensata per chi preferisce un'interfaccia meno invasiva e più simile a quella delle versioni precedenti del sistema operativo.

La barra delle applicazioni è da sempre uno degli elementi centrali dell'esperienza Windows. Nelle versioni precedenti, come Windows 10, offriva un alto livello di personalizzazione ma molte di queste funzionalità erano state eliminate con Windows 11 suscitando malcontento.