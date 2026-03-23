Windows 11 cambia rotta: Microsoft reintroduce la barra delle applicazioni personalizzabile dopo anni di critiche degli utenti

Dopo anni di richieste da parte degli utenti, Windows 11 si prepara a introdurre una delle funzionalità più attese: la possibilità di spostare la barra delle applicazioni.
Microsoft ha infatti annunciato che, entro il 2026, gli utenti potranno finalmente posizionare la taskbar non solo in basso, ma anche nella parte superiore o ai lati dello schermo, ripristinando una funzione storica rimossa al lancio del sistema operativo nel 2021.
La novità arriva in risposta alle numerose critiche ricevute negli ultimi anni riguardo prestazioni, affidabilità e soprattutto esperienza utente. Secondo Pavan Davuluri, responsabile della divisione Windows, la possibilità di riposizionare la barra è stata una delle richieste più frequenti da parte della community.
L'obiettivo di Microsoft con questa novità per Windows 11
L'obiettivo è offrire maggiore personalizzazione e adattabilità agli ambienti di lavoro degli utenti. La funzionalità sarà inizialmente disponibile per gli iscritti al programma Windows Insider nelle prossime settimane, per poi essere distribuita globalmente entro la fine dell'anno. Ma non è l'unico cambiamento previsto.
Microsoft sta lavorando anche a una versione più compatta della taskbar, pensata per chi preferisce un'interfaccia meno invasiva e più simile a quella delle versioni precedenti del sistema operativo.
La barra delle applicazioni è da sempre uno degli elementi centrali dell'esperienza Windows. Nelle versioni precedenti, come Windows 10, offriva un alto livello di personalizzazione ma molte di queste funzionalità erano state eliminate con Windows 11 suscitando malcontento.
Microsoft torna sui suoi passi: Windows 11 cambierà ancora molto?
Negli ultimi anni, Microsoft ha progressivamente reintrodotto alcune di queste caratteristiche. Tra le novità più recenti c'è anche il ritorno di una vista calendario più avanzata nel centro notifiche, simile a quella già presente in Windows 10.
, Questi aggiornamenti segnano un cambio di direzione importante per Windows 11, che punta a riconquistare la fiducia degli utenti combinando innovazione e funzionalità familiari. La reintroduzione della taskbar spostabile rappresenta un passo significativo verso un sistema operativo più flessibile e centrato sulle esigenze reali degli utenti