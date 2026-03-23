Persona 3 Reload Aigis Edition per Xbox è al minimo storico su Amazon: tanti oggetti esclusivi

Se sei un fan o sei alla ricerca di un prodotto esclusivo, Persona 3 Reload Aigis Edition per Xbox Series X è su Amazon a 124,50 € rispetto al prezzo mediano di 156,90 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che l'immagine in evidenza è puramente indicativa e ricordiamo che si tratta dell'edizione per Xbox.
Un'edizione per i collezionisti
Si tratta della rivisitazione del classico GDR, con una trama ricca di colpi di scena. La storia ruota attorno all'Ora Buia, un'ora nascosta che si sovrappone al mondo reale, caratterizzata dalla comparsa delle Ombre. Quest'ultime attaccano gli umani, riducendoli nello stato di Sindrome Apatica, ma per sconfiggerle è fondamentale evocare delle Personae. Ad arricchire questa versione rivisitata troviamo opzioni per la fruibilità più moderne, una grafica rinnovata, un nuovo doppiaggio e una colonna sonora rivisitata.
L'edizione Aigis include una serie di contenuti come un artbook, la colonna sonora in due dischi, una scatola da collezione e il set musica Persona 4 Golden, oltre alla rappresentazione di Aigis. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. I più esigenti dovrebbero sapere che il tartaro resta un dungeon troppo basilare e ripetitivo, mentre la difficoltà si è abbassata un po' troppo. Nel complesso, narrativa e personaggi sono eccellenti e artisticamente è eccezionale.