Xbox ha annunciato un nuovo Xbox Partner Preview, dedicato ai titoli di terze parti

Durante la trasmissione, verranno mostrati alcuni progetti molto attesi. Tra questi, Stranger Than Heaven , il nuovo gioco di Ryu Ga Gotoku Studio, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , di cui potrebbe essere presentata l'espansione, e The Expanse: Osiris Reborn , ambientato nell'universo narrativo creato da James S.A. Corey. Non mancheranno inoltre novità, anteprime mondiali e annunci legati al servizio Xbox Game Pass .

Xbox ha annunciato un nuovo Xbox Partner Preview , evento online dedicato ai giochi sviluppati da terze parti, che si terrà giovedì 26 marzo alle 18:00, ora italiana. L'appuntamento offrirà aggiornamenti, anteprime e nuovi annunci legati a diversi titoli in arrivo, con la partecipazione di compagnie come Sega, GSC Game World e Owlcat Games.

I dettagli dell'evento

L'evento sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali Xbox, tra cui YouTube e Twitch, con qualità fino a 4K a 60 fps su YouTube. Sarà accessibile al pubblico di tutto il mondo grazie alla presenza di sottotitoli in tantissime lingue, tra cui anche l'italiano.

Ci saranno novità per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Per chi non potrà seguire la diretta, è previsto un riepilogo completo subito dopo la conclusione, accompagnato da approfondimenti e contenuti dietro le quinte pubblicati su Xbox Wire, il canale ufficiale delle informazioni Xbox.

Quindi, rivediamo le informazioni principlai: l'evento sarà trasmesso Giovedì 26 marzo alle 18:00 in Italia e sarà dedicato alle terze parti. Quindi non aspettiamoci novità sui titoli first party.

Noi di Multiplayer.it seguiremo l'Xbox Partner Preview in diretta e lo commenteremo sui nostri canali. Se volete unirvi, sapete a che ora farlo. Presto vi forniremo tutti i dettagli su chi sarà presente o meno.