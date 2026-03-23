GTA 6 potrebbe arrivare su Nintendo Switch 2, secondo nuove voci di corridoio

Lo youtuber Kiwi Talkz riporta una questione particolare in uno dei suoi più recenti messaggi su X, riferendo di avere una scommessa in corso sul fatto che GTA 6 possa arrivare su Nintendo Switch 2, addirittura al lancio, anche se la cosa sembra alquanto improbabile al momento.
Si tratta insomma di una possibile voce di corridoio, a cui non crederebbe nemmeno lo stesso Reece Reilly, conduttore del canale video YouTube specializzato in interviste a sviluppatori e altre notizie sul mondo dei videogiochi.
Reilly dice infatti di aver scommesso con una sua fonte contro la possibilità che GTA 6 possa arrivare su Nintendo Switch 2, cosa invece ribadita da questo misterioso informatore, e di essere piuttosto convinto di vincere.
Una fonte affidabile che sbaglia?
La cosa strana è che, a detta del conduttore di Kiwi Talkz, sembra che questa misteriosa fonte abbia invece riferito diverse informazioni corrette in passato, cosa che la renderebbe affidabile, sebbene in questo caso la questione sembri veramente poco verosimile.
Per questo motivo, lo stesso Reilly si sentirebbe abbastanza sicuro di vincere scommettendo contro questa informazione, nonostante provenga da una fonte da lui considerata attendibile.
"Ho prenotato i voli per l'India per giugno! Sembra tutto pronto perché io possa vincere la mia cena sontuosa con la mia fonte Rockstar riguardo a GTA 6 per Switch 2", ha riferito il responsabile del canale Kiwi Talkz.
"La mia fonte (che ha azzeccato diverse cose) dice da mesi che GTA 6 uscirà in contemporanea su Switch 2, cosa che ho ritenuto una totale sciocchezza e l'ho contestato, ma lui ha rincarato la dose, quindi ora abbiamo questa scommessa".
In effetti, la questione sembra davvero poco credibile, considerando che Rockstar Games non ha mai comunicato nulla al riguardo, sebbene forse tecnicamente non sia una cosa del tutto impossibile.
Nei giorni scorsi, il capo di Take-Two ha rassicurato coloro con i dubbi sul fatto che GTA 6 possa essere troppo grande per chi ha poco tempo per giocare, dopo essersi mostrato in un nuovo leak particolare.