GreedFall: The Dying World è in offerta su Instant Gaming, acquista il nuovo titolo in sconto

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul nuovo GreedFall: The Dying World. Il gioco viene messo in offerta con uno sconto attivo del 42% per un costo totale e finale d'acquisto di 28,10€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: GreedFall: The Dying World è un gioco di ruolo d'azione in terza persona che espande e approfondisce l'universo narrativo della saga originale, offrendo un'esperienza ancora più ricca e dinamica. Il giocatore veste i panni di un membro di una tribù indigena dell'isola di Teer Fradee, rapito dalle forze del continente intenzionate a colonizzare la sua terra natale.