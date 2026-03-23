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GreedFall: The Dying World è in offerta su Instant Gaming, acquista il nuovo titolo in sconto

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante su GreedFall: The Dying World che cala drasticamente di prezzo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/03/2026
GreedFall: The Dying World
Greedfall II: The Dying World
Greedfall II: The Dying World
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Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul nuovo GreedFall: The Dying World. Il gioco viene messo in offerta con uno sconto attivo del 42% per un costo totale e finale d'acquisto di 28,10€ (IVA inclusa). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: GreedFall: The Dying World è un gioco di ruolo d'azione in terza persona che espande e approfondisce l'universo narrativo della saga originale, offrendo un'esperienza ancora più ricca e dinamica. Il giocatore veste i panni di un membro di una tribù indigena dell'isola di Teer Fradee, rapito dalle forze del continente intenzionate a colonizzare la sua terra natale.

Ulteriori dettagli sul gioco

La storia si sviluppa nel vasto continente di Gacane, un mondo aperto completamente esplorabile, ricco di ambientazioni diverse e scelte narrative significative. Il titolo mette grande enfasi sulla libertà del giocatore, permettendo di costruire il proprio destino attraverso alleanze, intrighi politici e scontri.

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Uno degli elementi centrali è il sistema di personalizzazione del personaggio, che consente di creare un avatar unico sia nell'aspetto che nelle abilità. Le missioni possono essere affrontate in modi diversi: combattendo direttamente, utilizzando approcci stealth oppure sfruttando abilità diplomatiche per negoziare con i personaggi non giocanti. Che cosa ne pensate di questo titolo? Fatecelo sapere.

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