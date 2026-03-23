M5 Pro e M5 Max: Apple innova l'architettura con dies impilati e design quasi 3D per prestazioni senza precedenti

Quali vantaggi implica la nuova architettura dei chip M5 Pro e Max?

La sopracitata configurazione consente una comunicazione molto più rapida tra CPU, GPU e altri blocchi funzionali, grazie a una riduzione delle distanze fisiche e a un aumento della larghezza di banda. Il risultato è una maggiore efficienza energetica e un incremento delle prestazioni sia in single-core che in multi-core, aspetti fondamentali per applicazioni avanzate e carichi di lavoro intensivi.

La nuova architettura si basa anche sull'esperienza maturata con tecnologie precedenti come l'UltraFusion, già utilizzata nei chip delle generazioni passate. Tuttavia, mentre in quei casi venivano uniti due SoC identici per ottenere prestazioni superiori, con M5 Pro e M5 Max Apple avrebbe adottato un approccio più sofisticato, distribuendo funzioni diverse su dies distinti e complementari.