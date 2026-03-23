M5 Pro e M5 Max: Apple innova l'architettura con dies impilati e design quasi 3D per prestazioni senza precedenti

I nuovi chip M5 Pro e M5 Max segnano un importante passo avanti per Apple nel campo dei semiconduttori, grazie all'introduzione di una nuova "Fusion Architecture". Questa innovazione rappresenta un'evoluzione significativa rispetto al design monolitico adottato nelle precedenti generazioni di Apple Silicon, aprendo la strada a prestazioni ancora più elevate.
Secondo alcune dichiarazioni emerse da un'intervista con Anand Shimpi, i nuovi SoC utilizzerebbero una struttura a dies impilati verticalmente. Si tratta di una soluzione che ricorda il packaging tridimensionale (3D), in cui diversi componenti del chip vengono posizionati uno sopra l'altro, anziché affiancati sullo stesso piano come nelle architetture tradizionali.
Quali vantaggi implica la nuova architettura dei chip M5 Pro e Max?
La sopracitata configurazione consente una comunicazione molto più rapida tra CPU, GPU e altri blocchi funzionali, grazie a una riduzione delle distanze fisiche e a un aumento della larghezza di banda. Il risultato è una maggiore efficienza energetica e un incremento delle prestazioni sia in single-core che in multi-core, aspetti fondamentali per applicazioni avanzate e carichi di lavoro intensivi.
La nuova architettura si basa anche sull'esperienza maturata con tecnologie precedenti come l'UltraFusion, già utilizzata nei chip delle generazioni passate. Tuttavia, mentre in quei casi venivano uniti due SoC identici per ottenere prestazioni superiori, con M5 Pro e M5 Max Apple avrebbe adottato un approccio più sofisticato, distribuendo funzioni diverse su dies distinti e complementari.
Flessibilità e qualche preoccupazione per gli M5 Pro e Max
Questo design modulare permette una maggiore flessibilità nella progettazione e consente di ottimizzare ogni componente in modo indipendente. Tuttavia, la scelta di impilare i dies comporta anche alcune sfide, in particolare legate alla gestione del calore. La vicinanza dei componenti può infatti aumentare le temperature operative, richiedendo soluzioni avanzate di dissipazione. Nonostante queste preoccupazioni, test preliminari indicano che il modello M5 Max potrebbe addirittura mantenere temperature inferiori rispetto al suo predecessore, suggerendo miglioramenti anche sotto il profilo termico.
Va comunque sottolineato che alcune informazioni restano non confermate. In ogni caso, l'introduzione di queste nuove tecnologie conferma la volontà di Apple di spingere sempre più avanti i limiti dell'innovazione.