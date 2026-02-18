Il nuovo design tanto chiacchierato dei chip M5 Pro e M5 Max potrebbe aumentare i core della CPU e della GPU

Il passaggio al packaging 2.5D consentirebbe di separare fisicamente CPU e GPU in blocchi distinti, riducendo fenomeni di contaminazione termica ed elettrica . Questa configurazione migliorerebbe la dissipazione del calore e potrebbe ridurre il tasso di chip difettosi in fase produttiva. Inoltre, l'aumento della complessità e delle dimensioni dei chip renderebbe questa evoluzione quasi inevitabile.

Apple potrebbe introdurre importanti novità con i prossimi Apple M5 Pro e Apple M5 Max , attesi nei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Secondo indiscrezioni, i due SoC adotteranno un nuovo design chiplet 2.5D sviluppato da TSMC, abbandonando la tecnologia InFO (Integrated Fan-Out) utilizzata finora.

La questione dei core negli Apple M5 Pro ed M5 Max

Uno dei limiti delle ultime generazioni, inclusi M3 Max e M4 Max, è stata la difficoltà di superare la soglia dei 14 core CPU e 40 core GPU. Con il nuovo design chiplet, Apple potrebbe finalmente aumentare il numero totale di core, offrendo configurazioni più potenti sia su M5 Pro sia su M5 Max. In particolare, la separazione dei blocchi permetterebbe di evitare i colli di bottiglia termici che finora hanno impedito ulteriori espansioni.

Secondo alcune discussioni emerse su Reddit, il nuovo layout potrebbe consentire anche all'M5 Pro di raggiungere livelli di potenza molto elevati, senza costringere gli utenti a optare necessariamente per la variante Max, tradizionalmente più costosa.