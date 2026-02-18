Jensen Huang promette chip mai visti prima al GTC 2026: NVIDIA pronta a stupire con nuove architetture IA

Il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha anticipato che durante il GTC 2026 verranno presentati chip che il "mondo non ha mai visto prima". L'evento, in programma il 15 marzo a San Jose, California, sarà incentrato sulla prossima fase della corsa globale alle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. NVIDIA si trova al centro della rivoluzione IA grazie alla sua capacità di innovare costantemente nel settore del calcolo ad alte prestazioni. Al CES 2026 l'azienda aveva già mostrato la lineup Vera Rubin AI, entrata in piena produzione e composta da sei nuovi chip, tra cui CPU Vera e GPU Rubin. Le dichiarazioni di Huang suggeriscono però che il GTC potrebbe portare qualcosa di ancora più ambizioso.

Quale sarà il chip NVIDIA capace di stupire? Non è stato specificato quale prodotto verrà svelato, ma le ipotesi principali parlano di un derivato della piattaforma Rubin, come Rubin CPX, oppure dell'attesa generazione Feynman, considerata potenzialmente rivoluzionaria. Quest'ultima potrebbe introdurre un'integrazione più spinta della memoria SRAM e persino soluzioni con stacking 3D e possibili integrazioni di LPU, anche se al momento si tratta solo di indiscrezioni. Meta e NVIDIA annunciano una collaborazione pluriennale: espansione su larga scala di CPU e GPU per data center Negli ultimi cicli di prodotto, NVIDIA ha dovuto adattarsi a una domanda di mercato in continua evoluzione. Con le architetture Hopper e Blackwell, il focus era soprattutto sul pre-training dei modelli IA. Con Grace Blackwell Ultra e Vera Rubin, invece, l'attenzione si è spostata sull'inferenza, dove latenza e larghezza di banda della memoria rappresentano i principali colli di bottiglia.