Il vecchio Harry Potter non vuole che il nuovo Harry Potter sia tormentato dal suo fantasma

Daniel Radcliffe , l'attore che ha interpretato Harry Potter nella riduzione cinematografica della serie, si è schierato a favore degli attori della nuova serie di HBO, attualmente in lavorazione, facendo una richiesta per cercare di farli sentire a loro agio. Intervistato da Screen Rant, Radcliffe ha spiegato che, se davvero si vuole difenderli dagli assalti esterni, bisognerebbe evitare di opprimerli continuamente con domande su di lui, su Emma Watson (Hermione nei film) e Rupert Grint (Ron nei film): " Non vorrei diventare un fantasma nella vita di questi ragazzi". Ha aggiunto anche che la nuova serie sarà qualcosa di diverso e indipendente dalle vecchie produzioni.

Fantasmi ed esperienza sul campo

Nella nuova versione, Dominic McLaughlin interpreterà Harry Potter, affiancato da Arabella Stanton come Hermione Granger e Alastair Stout come Ron Weasley. Radcliffe, che ha interpretato il maghetto per dieci anni in otto film, ha dichiarato con grande umiltà: "Sono sicuro che Dominic sarà migliore di me", ricordando come abbia imparato in itinere, facendo esperienza sul campo e guardando ora con maggiore indulgenza ai propri errori passati.

Dominic McLaughlin sarà Harry Potter

Parlando della nuova serie, Radcliffe ha scelto un approccio più misurato rispetto ad alcuni suoi ex colleghi, come David Thewlis (Lupin) che ha scherzato dicendo di essere stufo di parlarne, la nuova serie è già considerata da Warner Bros. come un possibile "evento streaming del decennio", con la prima stagione che sarà lanciata nel 2027.

Come sempre in questi casi, non resta che aspettare per vedere quale sarà il risultato finale. Riuscirà la nuova serie ad avere lo stesso impatto della versione cinematografica?