God of War ha trovato altri quattro attori per la serie TV, compresi i figli di Thor

Parliamo di Magni, Modi, Thrud e Gna . Ecco chi sono e chi saranno gli attori che li interpreteranno.

La serie TV di God of War prosegue nella ricerca dei propri attori e ora sono stati trovati quattro nuovi volti per quattro personaggi, precisamente per alcuni parenti e alleati di Thor.

Gli attori di God of War appena scelti

Ben Chapple (Good Cop/Bad Cop) è stato scelto per il ruolo del figlio maggiore di Thor, Magni. Prime Video lo presenta in questo modo: "Bello e avventuroso, Magni è un eccellente cacciatore e un dongiovanni naturale, ma la vita da playboy immortale ha iniziato a sembrargli vuota e Magni desidera uno scopo più grande. È estremamente protettivo nei confronti del fratello minore, Modi."

Ben Chapple

Il secondogenito, Modi, sarà interpretato da Louis Cunningham (Luigi XVI nella serie TV Maria Antonietta). Prime Video lo racconta così: "Modi ha un carattere gentile e una mente ossessiva, quasi insaziabilmente curiosa. Ama i rompicapi e i problemi complessi, a tal punto che spesso si perde al loro interno e dimentica tutto ciò che lo circonda."

Louis Cunningham

Thrud, ovvero la figlia minore, sarà interpretata da Island Austin (Insidious 6). Prime Video ci anticipa che: "Thrud è precoce, inquisitiva, curiosa e impavida, con un naturale desiderio di conoscenza. È gentile e premurosa, e spesso funge da paciera con il resto della sua tormentata famiglia. Suo nonno, Odino, vede in Thrud semi di grandezza (soprattutto perché lei gli ricorda se stesso) e i due hanno un legame speciale."

Island Austin

Infine, Evelyn Miller (Foundation) è stata scelta per il ruolo di Gna, la leader delle guerriere Valchirie di Odino. Prime Video racconta: "Una feroce guerriera, è dedita al suo dovere con una lealtà verso Odino che rasenta il fanatismo. Estremamente disciplinata e intransigente, si dedica a servire il regno, a volte a scapito del proprio benessere."

Evelyn Miller

Ricordiamo che God of War ha anche trovato l'attore di Baldur, il primo grande nemico di Kratos nella saga norrena, che si somma ai già noti attori di Kratos e Atreus.

Diteci, cosa ne pensate del cast di God of War fino a questo momento? Vi sta convincendo?