God of War ha trovato l'attore di Baldur, il primo grande nemico di Kratos nella saga norrena

Deadline ha svelato che Prime Video ha finalmente trovato l'attore che interpreterà Baldur , il dio norreno (quasi) immortale che Kratos affronta sin dalle prime fasi di God of War , il videogioco d'azione di Santa Monica Studio.

Chi è l'attore di Baldur nella serie TV di God of War

Ed Skrein - noto negli ultimi anni soprattutto per Jurassic World Rebirth - sarà Baldur, il più giovane dei figli di Odino. Senza fare troppi spoiler per chi non ha giocato God of War (e non ha mai letto i racconti della mitologia norrena) ma desidera vedere la serie TV, si deve sapere che Baldur è il primo avversario che Kratos deve affrontare nel videogioco.

Ed Skrein

Il dio greco è potente, ma c'è un problema: Baldur è quasi immortale (ma non diremo nulla di più), quindi è praticamente impossibile sconfiggerlo. Inoltre, è rabbioso, violento e molto bravo a far andare le mani. Troverà in Kratos un degno rivale e lo inseguirà per tutto il primo gioco. Supponiamo quindi che anche nella serie TV sarà un personaggio di primo piano, almeno nella prima stagione.

Il cast includerà anche Teresa Palmer nei panni di Sif (la moglie di Thor), Max Parker nei panni di Heimdall - il guardiano di Asgard e uno dei figli di Odino -, Ólafur Darri Ólafsson sarà invece Thor. Alastair Duncan metterà la testa per fare Mimir, che aiuterà Kratos e suo figlio Atreus nel viaggio. Altri alleati dei protagonisti saranno Jeff Gulka e Danny Woodburn, ovvero i fabbri nani Sindri e Brok.

Ricordiamo che sono già confermate due stagioni per God of War su Prime Video. Basteranno per coprire entrambi i videogiochi? Non dimenticate poi che la serie TV di God of War ha trovato il suo Kratos, ecco chi è.