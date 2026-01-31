La serie TV di God of War di Prime Video ha trovato gli attori di Mimir, Brok e Sindri, scopriamo chi sono

Secondo quanto riportato da Variety, il saggio Mimir sarà interpretato da Alastair Duncan , che ha già doppiato il personaggio in God of War (2018) e God of War: Ragnarök. Duncan ha prestato la voce a numerosi personaggi dei videogiochi, tra cui Celebrimbor in La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra, e il senatore Armstrong in Metal Gear Rising. In televisione è apparso in vari ruoli minori in serie come NCIS, Westworld, Bones e Castle.

Continua a prendere forma il cast della serie TV di God of War prodotta da Prime Video. Questa volta è il turno di Mimir e dei fratelli nani Brok e Sindri .

Un cast sempre più grande

I due fratelli fabbri Brok e Sindri saranno invece interpretati rispettivamente da Danny Woodburn e Jeff Gulka. Woodburn è un attore e comico con una lunga carriera tra cinema e TV, noto soprattutto per il ruolo ricorrente di Mickey Abbott in Seinfeld e per numerose apparizioni in serie come Bones, CSI e Charmed. Gulka, invece, è ricordato soprattutto per il ruolo di Gibson Praise in The X-Files, oltre che per partecipazioni in produzioni come Millennium e Dark Angel.

Da sinistra a destra: Alastair Duncan (Mimir), Danny Woodburn (Brok) e Jeff Gulka (Sindri), fonte: Variety

Nei giorni scorsi sono stati annunciati anche gli interpreti di Kratos, Thor, Odino, la dea Sif e Heimdall. Mancano ancora diversi personaggi di primo piano dei videogiochi, tra cui Atreus, Freya e Baldur, solo per citarne alcuni. Al momento la serie è in pre‑produzione a Vancouver, guidata dallo showrunner Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind). Sono già previste due stagioni, ma non c'è ancora una data per la messa in onda dei primi episodi.