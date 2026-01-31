2

La serie TV di God of War di Prime Video ha trovato gli attori di Mimir, Brok e Sindri, scopriamo chi sono

La serie TV di God of War ha trovato gli interpreti di Mimir, Brok e Sindri, ampliando un cast sempre più ricco mentre la produzione prosegue a Vancouver.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/01/2026
Mimir, Kratos e Atreus in God of War (2018)

Continua a prendere forma il cast della serie TV di God of War prodotta da Prime Video. Questa volta è il turno di Mimir e dei fratelli nani Brok e Sindri.

Secondo quanto riportato da Variety, il saggio Mimir sarà interpretato da Alastair Duncan, che ha già doppiato il personaggio in God of War (2018) e God of War: Ragnarök. Duncan ha prestato la voce a numerosi personaggi dei videogiochi, tra cui Celebrimbor in La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra, e il senatore Armstrong in Metal Gear Rising. In televisione è apparso in vari ruoli minori in serie come NCIS, Westworld, Bones e Castle.

Un cast sempre più grande

I due fratelli fabbri Brok e Sindri saranno invece interpretati rispettivamente da Danny Woodburn e Jeff Gulka. Woodburn è un attore e comico con una lunga carriera tra cinema e TV, noto soprattutto per il ruolo ricorrente di Mickey Abbott in Seinfeld e per numerose apparizioni in serie come Bones, CSI e Charmed. Gulka, invece, è ricordato soprattutto per il ruolo di Gibson Praise in The X-Files, oltre che per partecipazioni in produzioni come Millennium e Dark Angel.

Da sinistra a destra: Alastair Duncan (Mimir), Danny Woodburn (Brok) e Jeff Gulka (Sindri), fonte: Variety
Da sinistra a destra: Alastair Duncan (Mimir), Danny Woodburn (Brok) e Jeff Gulka (Sindri), fonte: Variety
Ryan Hurst è onorato di interpretare Kratos nella serie TV di God of War di Prime Video Ryan Hurst è onorato di interpretare Kratos nella serie TV di God of War di Prime Video

Nei giorni scorsi sono stati annunciati anche gli interpreti di Kratos, Thor, Odino, la dea Sif e Heimdall. Mancano ancora diversi personaggi di primo piano dei videogiochi, tra cui Atreus, Freya e Baldur, solo per citarne alcuni. Al momento la serie è in pre‑produzione a Vancouver, guidata dallo showrunner Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind). Sono già previste due stagioni, ma non c'è ancora una data per la messa in onda dei primi episodi.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La serie TV di God of War di Prime Video ha trovato gli attori di Mimir, Brok e Sindri, scopriamo chi sono