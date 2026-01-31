Nebulus è stato convertito per Game Boy Advance, disponibile anche in formato fisico

L'editore indipendente The Retro Room Games, in collaborazione con Rebellion, ha annunciato nientemeno che una conversione di Nebulus , puzzle platform famosissimo in epoca 8-bit. Ora è possibile giocarchi in una versione nativa per Game Boy Advance . Sì, parliamo proprio della console di Nintendo lanciata nel 2001. Fosse un'altra epoca potremmo rimanere stupiti, ma considerando che di questi tempi operazioni del genere non sono poi così rare, prendiamolo soltanto come un segno dell'ampliamento di nicchie di mercato come quella del retrogaming. Del resto, giusto ieri vi avevamo parlato di una conversione di Barbarian per sistemi Atari a 8-bit in via di lavorazione .

Un classico

Sviluppato da John M. Phillips e pubblicato da Hewson su diversi sistemi a 8 e 16 bit dal 1987, Nebulus era caratterizzato da un aspetto grafico d'avanguardia, con Pogo, il protagonista che doveva scalare delle torri che ruotavano in tempo reale, qualcosa di davvero avanzato per l'epoca.

L'azione si svolgeva su delle piattaforme piene di trappole e nemici da evitare. Notevoli anche le fasi shooter bonus, con Pogo che saliva su di un piccolo sommergibile per raggiungere la torre successiva, attraversando dei fondali marini ricchi di dettagli e di linee parallattiche.

La versione Game Boy Advance è stata pensata soprattutto per soddisfare il mercato dei collezionisti. Costa 41,95 euro in versione completa e potete acquistarla sul sito ufficiale dell'editore. Dentro ci troverete la cartuccia con il gioco e un manuale a colori. Volendo è possibile anche acquistare la sola cartuccia, per 19,95 euro, o il solo file digitale, che costa 8,95 euro.