Perché convertire Barbarian per i computer a 8-bit di Atari nel 2026? Perché no

Barbarian di Palace Software fu uno degli scandali videoludici più chiacchierati degli anni '80. Era sostanzialmente un picchiaduro a incontri di Conan il Barbaro senza licenza, caratterizzato dalla possibilità di mozzare teste durante il gameplay, con tanto di fiotti di sangue, e... dalla presenza di Maria Whittaker , la scollacciata "ragazza della terza pagina" del The Sun, sulla copertina, in abiti decisamente rivelatori, accanto a Michael Van Wijk, futuro volto del programma Gladiators. La Whittaker era una vera celebrità in patria, anche se non era molto amata in ambienti conservatori.

Scandalo al sole

Barbarian fu lanciato nel 1987 su Amstrad CPC, Commodore 64 e ZX Spectrum (successivamente arrivò anche su computer a 16-bit) e scatenò tantissime proteste, in particolare nel Regno Unito. Le accuse di pornografia e violenza furono immediate, facendolo diventare uno dei giochi più famigerati della decade. La Germania arrivò addirittura a bandire il gioco, ammettendolo solo in una forma fortemente censurata.

La reazione dei videogiocatori fu immediata e compatta: preso il Joystick in mano, fecero di Barbarian un grandissimo successo. Anche la stampa di settore ci mise del suo, acclamando il gioco con recensioni entusiastiche e voti molto generosi. L'anno successivo uscì quindi Barbarian II: The Dungeon of Drax, che confermò la presenza di Whittaker e Van Wijk nel materiale promozionale.Age of Barbarians Chronicles si mostra in un nuovo trailer, che svela anche la data d'uscita Tutto questo per dire che qualcuno si è imbarcato nell'impresa di riempire l'unico vuoto di quell'operazione perfetta: la mancanza di una versione per computer a 8-bit di Atari. Il progetto è portato avanti da un team polacco composto da Vega, Gaspar, Miker e GienekP, che tengono aggiornata la comunità con una grande costanza in un forum dedicato.