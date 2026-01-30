LEGO annuncia la Ferrari F2004 con Michael Schumacher per la linea LEGO Icons

LEGO ha annunciato la Ferrari F2004 con Michael Schumacher, uno straordinario set appartenente alla linea per collezionisti LEGO Icons che può essere prenotato a partire da oggi e che sarà disponibile dal 1 marzo al prezzo di 89,99€.
La riproduzione in scala rende omaggio alla monoposto con cui Michael Schumacher ha dominato il Mondiale 2004, firmando una delle annate più impressionanti di sempre e consolidando il suo status di leggenda del motorsport per eccellenza.
La vettura è dotata di sterzo funzionante, pneumatici slick scanalati con scritta Bridgestone Potenza stampata e un motore V10 fedelmente riprodotto. La confezione include inoltre un supporto da esposizione con le statistiche stampate della monoposto.
Oltre alla Ferrari F2004 è presente la minifigure di Michael Schumacher completa di casco, trofeo del vincitore ed espositore in stile podio. Il supporto include un'immagine stampata e una citazione del campione tedesco.
Un set iconico, presentato da Mick Schumacher
Con i suoi 735 pezzi, LEGO Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher è un prodotto pensato per collezionisti, dedicato a una leggenda del mondo della Formula Uno e presentato da suo figlio Mick, come si può vedere nel video qui sotto.
Il set misura 32 centimetri di lunghezza, 13 centimetri di larghezza e 7 centimetri di altezza, e fa parte della linea che LEGO ha dedicato alla Formula 1 e ai suoi più grandi protagonisti, quelli che hanno fatto la storia di questo sport.