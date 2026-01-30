0

LEGO annuncia la Ferrari F2004 con Michael Schumacher per la linea LEGO Icons

LEGO ha annunciato la Ferrari F2004 con Michael Schumacher per la linea LEGO Icons, disponibile a partire dal 1 marzo al prezzo di 89,99€.

LEGO Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher

LEGO ha annunciato la Ferrari F2004 con Michael Schumacher, uno straordinario set appartenente alla linea per collezionisti LEGO Icons che può essere prenotato a partire da oggi e che sarà disponibile dal 1 marzo al prezzo di 89,99€.

La riproduzione in scala rende omaggio alla monoposto con cui Michael Schumacher ha dominato il Mondiale 2004, firmando una delle annate più impressionanti di sempre e consolidando il suo status di leggenda del motorsport per eccellenza.

La vettura è dotata di sterzo funzionante, pneumatici slick scanalati con scritta Bridgestone Potenza stampata e un motore V10 fedelmente riprodotto. La confezione include inoltre un supporto da esposizione con le statistiche stampate della monoposto.

Oltre alla Ferrari F2004 è presente la minifigure di Michael Schumacher completa di casco, trofeo del vincitore ed espositore in stile podio. Il supporto include un'immagine stampata e una citazione del campione tedesco.

Un set iconico, presentato da Mick Schumacher

Con i suoi 735 pezzi, LEGO Icons Ferrari F2004 e Michael Schumacher è un prodotto pensato per collezionisti, dedicato a una leggenda del mondo della Formula Uno e presentato da suo figlio Mick, come si può vedere nel video qui sotto.

Il set misura 32 centimetri di lunghezza, 13 centimetri di larghezza e 7 centimetri di altezza, e fa parte della linea che LEGO ha dedicato alla Formula 1 e ai suoi più grandi protagonisti, quelli che hanno fatto la storia di questo sport.

