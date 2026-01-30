Per un ex-Bethesda, un remake di Morrowind non reggerebbe alla prova del tempo

La prova del tempo

"Il problema nel rifare Morrowind è che scommetto che non abbiano più il codice originale", ha detto. "Il gioco è così vecchio. Non so nemmeno se il codice sorgente originale esista ancora. E se esiste, è possibile compilarlo? Quando si è parlato di Oblivion, avevano ancora il codice. Potevano ancora compilarlo. Inserire quel codice in una nuova versione del motore era un'opzione."

Nesmith ha anche sollevato dubbi riguardo all'invecchiamento di Morrowind, mettendo in discussione il fatto che il pubblico moderno riuscirebbe davvero ad apprezzarlo oggi. "Tornate a giocare a Morrowind e ditemi se è davvero il gioco a cui volete rigiocare. Tutti abbiamo questi ricordi affettuosi di momenti fondamentali della nostra storia videoludica, cose che amiamo profondamente, ma quando torni a giocare a un titolo di 20 anni fa spesso ti viene da storcere il naso."

"Alcuni sono stati imbarazzati addirittura con il remake di Oblivion, ma è andata avanti perché stava rivivendo qualcosa, immergendosi nella nostalgia. Io ho lavorato su Oblivion. Sono persino responsabile di alcuni dei momenti più imbarazzanti! Più si va indietro nel tempo, più questo diventa un problema. La realtà è Morrowind oggi, secondo me, non reggerebbe alla prova del tempo."

Secondo Nesmith, avrebbe più senso ambientare un'esperienza completamente nuova a Morrowind. "Se rifacessi completamente Morrowind con il motore di Skyrim, cercando di ricostruirlo da zero, sarebbe tutta un'altra storia, ma quello sarebbe un progetto enorme. Vorrebbe dire un intero ciclo di sviluppo di quattro anni. Perché non creare qualcosa di nuovo? Torniamo nelle terre di Morrowind e raccontiamo una nuova storia. Puoi includere il palazzo-granchio gigante e tutto il resto, ma rendilo nuovo ed evita tutti quegli elementi che non hanno superato la prova del tempo."