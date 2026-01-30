NVIDIA: c'è un nuovo aggiornamento GeForce "indispensabile" per la sicurezza del PC

Le correzioni riguardano sia le versioni più recenti dei driver sia quelle destinate ai modelli meno attuali, segno che l'azienda sta cercando di limitare l'esposizione a rischi che coinvolgono un'ampia gamma di prodotti. L'aggiornamento è quindi rilevante non solo per chi utilizza GPU moderne, ma anche per chi mantiene ancora schede Maxwell, Pascal o Volta.

Il driver GeForce v591.59

Secondo quanto comunicato nel bollettino di sicurezza di NVIDIA, il driver display GeForce v591.59 risolve quattro diverse vulnerabilità classificate come di gravità elevata. Si tratta di problemi che interessano più sistemi operativi e che, se sfruttati, potrebbero consentire a un attaccante di eseguire codice arbitrario, ottenere privilegi maggiori, manipolare dati sensibili o provocare interruzioni del servizio.

L'elenco delle falle di sicurezza corrette dal driver GeForce v591.59

Le famiglie di prodotti interessate sono numerose. NVIDIA cita esplicitamente le linee GeForce, GeForce RTX, Quadro, NVS e Tesla. Si tratta di un insieme molto vasto che copre sia l'uso consumer sia quello professionale, motivo per cui l'aggiornamento assume una rilevanza molto ampia. L'azienda ha pubblicato una serie di versioni minime da installare, a seconda del ramo del driver utilizzato in Windows. La soglia da raggiungere varia tra versioni 539.64 e 591.59, in base al ramo di appartenenza.

NVIDIA raccomanda di aggiornare immediatamente a una delle versioni indicate per ridurre i rischi legati alle vulnerabilità scoperte. La società sottolinea che queste falle sono state valutate come critiche e potrebbero rappresentare una minaccia concreta per gli utenti che non aggiornano i propri sistemi. Una parte dei problemi riguarda anche modelli meno recenti, per i quali è disponibile una versione specifica del driver di sicurezza.

Con l'aggiornamento v582.28, NVIDIA ha infatti introdotto patch dedicate alle GPU Maxwell, Pascal e Volta, ormai fuori dal supporto dei Game Ready Drivers. Questi modelli vengono ancora utilizzati da una parte significativa degli utenti e necessitano dell'installazione manuale dell'aggiornamento, poiché non rientrano più nel ciclo di distribuzione dei driver standard. Anche in questo caso le correzioni riguardano vulnerabilità che potrebbero comportare impatti significativi sulla sicurezza dei sistemi.

Nel comunicato diffuso dall'azienda si legge che l'aggiornamento per le GPU non più supportate dal pacchetto Game Ready mira a ridurre l'esposizione a rischi che possono interessare dispositivi ancora presenti sul mercato. Il supporto esteso per queste serie è un segnale di attenzione nei confronti di un'utenza che continua a utilizzare schede video meno recenti, spesso per esigenze di compatibilità con software e hardware datati.