NVIDIA punta su tre RTX 50 che copriranno il 75% dell'intera fornitura dell'azienda nel Q1 2026

Nel primo trimestre del 2026, la disponibilità delle nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 50 sarà fortemente sbilanciata verso pochi modelli. Secondo un nuovo report di Board Channels, solo tre schede video: RTX 5060 8 GB, RTX 5060 Ti 8 GB e RTX 5070 12 GB, rappresenteranno circa il 75% delle spedizioni totali di GPU NVIDIA in questo periodo.

La strategia è legata principalmente all'aumento dei costi della VRAM, che ha spinto NVIDIA a dare priorità ai modelli con 8 GB di memoria, considerati più sostenibili dal punto di vista produttivo. Già nei mesi scorsi era emerso come le versioni da 16 GB stessero incontrando maggiori difficoltà in termini di disponibilità e prezzi, e ora questa tendenza trova ulteriore conferma.