NVIDIA punta su tre RTX 50 che copriranno il 75% dell'intera fornitura dell'azienda nel Q1 2026

Nel primo trimestre del 2026, la disponibilità delle nuove GPU NVIDIA GeForce RTX 50 sarà fortemente sbilanciata verso pochi modelli. Secondo un nuovo report di Board Channels, solo tre schede video: RTX 5060 8 GB, RTX 5060 Ti 8 GB e RTX 5070 12 GB, rappresenteranno circa il 75% delle spedizioni totali di GPU NVIDIA in questo periodo.
La strategia è legata principalmente all'aumento dei costi della VRAM, che ha spinto NVIDIA a dare priorità ai modelli con 8 GB di memoria, considerati più sostenibili dal punto di vista produttivo. Già nei mesi scorsi era emerso come le versioni da 16 GB stessero incontrando maggiori difficoltà in termini di disponibilità e prezzi, e ora questa tendenza trova ulteriore conferma.
Le schede individuate da NVIDIA non dovrebbero subire limitazioni produttive
Le RTX 5060 e RTX 5060 Ti da 8 GB non dovrebbero subire le stesse limitazioni produttive delle controparti con maggiore memoria. Più incerta era invece la situazione della RTX 5070, ma il report chiarisce che NVIDIA manterrà una fornitura consistente di questo modello.
La situazione è resa ancora più complessa dalla scarsa disponibilità della RTX 5070 Ti 16 GB, che in molte regioni sta diventando difficile da reperire, mentre la RTX 5060 Ti 16 GB ha visto quasi raddoppiare il prezzo rispetto al listino iniziale. In questo contesto, la RTX 5070 12 GB assume un ruolo chiave, anche come risposta alle soluzioni AMD di fascia medio-alta.
Da quali modelli verrà colmato il restante 25% delle spedizioni NVIDIA?
Il restante 25% delle spedizioni includerà i modelli più potenti e costosi: RTX 5060 Ti 16 GB, RTX 5070 Ti 16 GB, RTX 5080 16 GB e RTX 5090. Questo significa che, nonostante un catalogo più ampio rispetto a quello di AMD, NVIDIA potrebbe non riuscire a soddisfare la domanda di tutti gli utenti, soprattutto di quelli interessati alle GPU di fascia alta.
AMD, dal canto suo, avrebbe scelto una strategia opposta, dando priorità alle RX 9060 XT 16 GB e RX 9070 XT, considerate più appetibili dal pubblico. Nel complesso, il Q1 2026 si preannuncia come un periodo difficile per il mercato GPU.