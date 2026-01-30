Ovviamente l'IA Project Genie di Google viene già usata per creare cloni di Zelda e GTA

Esempi di creazioni di Project Genie basati su videogiochi

Qui sotto potete vedere un paio di video che permettono di farsi un'idea di cosa può essere realizzato da Project Genie, nello specifico con un video che mostra una sorta di Grand Theft Auto 6 e un clone molto fedele di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Project Genie per ora è limitato nella creazione di ambienti interattivi della durata di 60 secondi, con una risoluzione massima di 720p e un frame rate di 24 FPS. I mondi vengono generati mentre si esplora, visto che non c'è una mappa precaricata in memoria.

"Project Genie è un prototipo di ricerca sperimentale progettato per seguire i prompt forniti da un utente", ha dichiarato a The Verge il product manager di Google DeepMind Diego Rivas, quando gli è stato chiesto perché il prodotto generasse materiale chiaramente basato su proprietà intellettuali di Nintendo. "Come per tutti gli esperimenti, stiamo monitorando attentamente e ascoltando il feedback degli utenti." The Verge ha fatto notare che la capacità di generare mondi basati su Super Mario è stata bloccata a un certo punto, con un messaggio di avviso che attribuiva la decisione agli "interessi dei fornitori di contenuti di terze parti". Pare quindi che ci sia già qualche tipo di blocco. Nintendo non ha invece ancora commentato la situazione.

