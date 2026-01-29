Papa Leone XIV contro l'IA: "minaccia di alterare radicalmente i pilastri fondamentali della civiltà umana"

Il Vescovo di Roma ha implorato l'umanità di avere maggior cura del proprio volto e della propria voce , in questa era tecnologica.

Papa Leone XIV ha ancora una volta espresso i propri pensieri riguardo alle intelligenze artificiali , in un messaggio dedicato alla Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (che avrà luogo il 17 maggio).

Le parole del Papa contro l'IA

"I volti e le voci sono sacri", ha scritto il Papa. "Dio, che ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ce li ha donati quando ci ha chiamati alla vita attraverso la Parola che ci ha rivolto. Se falliamo in questo compito di tutela, la tecnologia digitale minaccia di alterare radicalmente alcuni dei pilastri fondamentali della civiltà umana che a volte vengono dati per scontati."

Papa Leon XIV

"Simulando voci e volti umani, sapienza e conoscenza, coscienza e responsabilità, empatia e amicizia, i sistemi noti come intelligenza artificiale non solo interferiscono con gli ecosistemi dell'informazione, ma invadono anche il livello più profondo della comunicazione, quello delle relazioni umane."

"Negli ultimi anni, i sistemi di intelligenza artificiale hanno assunto sempre più il controllo della produzione di testi, musica e video", afferma il Papa. "Questo mette gran parte dell'industria creativa umana a rischio di essere smantellata e sostituita dall'etichetta 'Powered by AI', trasformando le persone in consumatori passivi di pensieri non pensati e di prodotti anonimi, privi di paternità e di amore. Nel frattempo, i capolavori del genio umano nei campi della musica, dell'arte e della letteratura vengono ridotti a semplici campi di addestramento per le macchine."

"Il potere della simulazione è tale che l'IA può persino ingannarci creando 'realtà' parallele, usurpando i nostri volti e le nostre voci. Siamo immersi in un mondo di multidimensionalità in cui diventa sempre più difficile distinguere la realtà dalla finzione. Il compito che ci si pone davanti non è fermare l'innovazione digitale, ma piuttosto guidarla ed essere consapevoli della sua natura ambivalente. Spetta a ciascuno di noi alzare la propria voce in difesa delle persone umane, affinché possiamo davvero assimilare questi strumenti come alleati. Questa alleanza è possibile, ma deve basarsi su tre pilastri: responsabilità, cooperazione ed educazione."

Infine, spiega che tutti devono lavorare insieme per creare una "cittadinanza digitale informata e responsabile". E conclude affermando che "diventa sempre più urgente introdurre l'alfabetizzazione ai media, all'informazione e all'intelligenza artificiale nei sistemi educativi a tutti i livelli", per ridurre al minimo il rischio che le persone finiscano vittime di una tecnologia fuori controllo.

Non è la prima volta che il Papa ha commentato la questione delle intelligenze artificiali. In precedenza, ha detto no a un Papa versione Intelligenza Artificiale.