The Disney Afternoon Collection annunciato per Nintendo Switch e Switch 2 con due giochi in più

Sono state confermate anche delle copie fisiche , che verranno pubblicate "in un secondo momento", che includeranno la raccolta su cartuccia, due set di sticker, 3 cartoline da collezione e otto tappi in stile retrò.

Dopo una lunga attesa The Disney Afternoon Collection è in arrivo anche su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 , portando con sé anche una serie di novità di spessore. La data di uscita è stata fissata al prossimo 26 febbraio sull'eShop in formato digitale.

Due nuovi giochi e funzionalità

Pubblicato originariamente nel 2017 su PC, PS4 e Xbox One, The Disney Afternoon Collection è una raccolta che include una serie di giochi classici per NES e SNES basate su serie animate Disney di grande successo negli '90, come DuckTales, TaleSpin e Darwing Duck.

Oltre ai sei giochi inclusi nell'edizione del 2017, ovvero DuckTales, DuckTales 2, Chip 'n Dale Rescue Rangers, Chip 'n Dale Rescue Rangers 2, Darkwing Duck, e TaleSpin, le versioni Nintendo Switch e Switch 2 potranno vantare due giochi aggiuntivi: Goof Troop e Bonkers. Entrambi i titoli sono stati pubblicati da Capcom, con il primo che vede Pippo e suo figlio Max protagonisti di un'avventura platform per salvare Gamba di Legno e suo figlio PJ, mentre Bonkers segue l'omonimo protagonista mentre cerca di risolvere dei crimini in Toontown.

La raccolta permetterà anche di ascoltare la colonna sonora di ogni titolo incluso, sono presenti gallerie con dietro le quinte e la funzionalità per riavvolgere l'azione in qualsiasi momento. In aggiunta, le versioni Nintendo Switch e Switch 2 avranno anche le modalità aggiuntive Time Attack e Boss Rush, per la gioia di chi cerca un livello di sfida extra.