Il calendario di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è stato aggiornato, tutte le espansioni del 2026

Lo studio di sviluppo The Chinese Room e l'editore Paradox Interactive hanno aggiornato sul calendario di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 , svelando il periodo di uscita di tutte le espansioni e confermando tutti i contenuti annunciati per il 2026. Quindi, nonostante le vendite limitate , non ci sono stati i temuti tagli.

Aggiornamenti ed espansioni

La prima novità in arrivo per Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è l'aggiornamento di San Valentino, che sarà disponibile a partire dall'11 febbraio. Introdurrà dei nuovi oggetti cosmetici a tema, del nuovo bottino e risolverà alcuni dei bug residui.

Il calendario delle uscite di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Loose Cannon, la prima espansione, arriverà invece in data ancora da definire nel primo o nel secondo trimestre dell'anno, quindi da qui a fine giugno. Come annunciato da tempo, sarà un'avventura dedicata a Benny Muldoon, Sceriffo della Corte, definito dagli altri vampiri il mastino del Principe Campbell. La sua è una storia che viene raccontata marginalmente nel gioco base, ma che chi lo ha finito dovrebbe conoscere bene. Qui scopriremo i dettagli della sua crociata contro i Sangue Debole.

The Flower & the Flame, la seconda espansione, uscirà tra il secondo e il terzo trimestre dell'anno e andrà a raccontare un'altra storia secondaria, intrecciata con quella principale. Parliamo della vicenda di Ysabella, uno dei personaggi più affascinanti del gioco, nonché protagonista di uno dei momenti più intensi in assoluto dell'intera avventura.

Per il resto, vi ricordiamo che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è principalmente un'avventura action con elementi da gioco di ruolo, disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.