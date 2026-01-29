Nintendo eShop, i migliori giochi per Nintendo Switch 1 e 2 in offerta a gennaio

Le offerte del Nintendo eShop si rinnovano con l'inizio del nuovo anno e non mancano alcuni sconti piuttosto interessanti sui giochi per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Il 2026 è cominciato anche su eShop, e sebbene non sia ancora il momento di promozioni dedicate alle più importanti esclusive per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, siamo comunque riusciti a comporruna discreta selezione di ottimi giochi in offerta che è possibile comprare a prezzi davvero interessanti. Dal buffo e originale Cult of the Lamb all'appassionante Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, dal conveniente bundle con i due capitoli della serie Blasphemous a quel gioiellino che risponde al nome di Undertale, per arrivare infine alle affascinanti atmosfere di Children of Morta, ecco i nostri consigli per gli acquisti!

Cult of the Lamb Disponibile fino al 4 febbraio al prezzo più basso di sempre su Nintendo eShop, 9,99€ anziché 24,99€ che si traducono in una riduzione del 60%, Cult of the Lamb è un accattivante mix di meccaniche e idee che ha saputo conquistarsi un nutrito seguito di appassionati, e che dunque vi suggeriamo di recuperare approfittando appunto di questa promozione. Al comando di un agnellino salvato da una divinità oscura, dovremo compiacere l'entità nota come "Colui che Attende" e creare una chiesa in suo onore, reclutando man mano nuovi adepti e costruendo luoghi di culto dove queste persone possano adorare il nostro dio e vivere in pace, restando fedeli e professando il proprio credo... con le buone o con le cattive. Alla componente gestionale del gioco se ne affianca un'altra più movimentata, che ci vedrà partire alla volta di pericolosi dungeon e cimentarci con meccaniche action in stile roguelike per difenderci dalle numerose insidie che le divinità rivali ci manderanno contro, sbloccando armi e potenziamenti che possano renderci sempre più forti. Volete saperne di più prima di procedere all'acquisto? Allora date un'occhiata alla nostra recensione di Cult of the Lamb.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Solitamente in questi articoli tendiamo a parlare delle offerte sulle edizioni standard dei giochi al fine di presentarvi i prezzi più bassi in assoluto, ma nel caso di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes bisogna fare un'eccezione, visto che fino al 4 febbraio l'interessante Digital Deluxe Edition del jRPG realizzato da Rabbit & Bear Studios può essere vostra a soli 19,99€ anziché 79,99€. Una delle battaglie di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Si tratta di uno sconto notevole, pari al 75%, per un'esperienza che si ispira in maniera palese ai grandi classici del genere e in particolare alla saga di Suikoden, raccontando la storia di due amici che vivono in un mondo lacerato dalle guerre, che sono destinati a ritrovarsi sul campo di battaglia come avversari, nell'ambito di un conflitto destinato a cambiare le sorti del continente. Come suggerisce il titolo, il nostro obiettivo durante la campagna sarà quello di reclutare cento eroi, ognuno dotato di caratteristiche differenti e capace di dare un contributo alla narrazione, nonché di aggiungere spessore tattico a un sistema di combattimento a turni che si rivela fin da subito accessibile ma al contempo solido e profondo, ricco di sfaccettature. Una sequenza narrativa in Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Tratti che abbiamo esaltato nella nostra recensione di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, sottolineando anche l'ottimo comparto artistico di una produzione davvero sorprendente.

Blasphemous + Blasphemous 2 Così come raramente parliamo di Deluxe Edition, altrettanto raramente parliamo di bundle, a meno che non ne valga davvero la pena. Tuttavia, il pacchetto contenente Blasphemous e Blasphemous 2 è troppo conveniente per ignorarlo: parliamo di 11,24€ anziché 44,99€ per avere entrambi i capitoli della celebre serie, che non sono mai scesi su eShop sotto i 16,13€, considerando la somma dei prezzi minimi. Uno degli scenari di Blasphemous 2 Si tratta insomma di un affare da non perdere, specie considerando la qualità dei due metroidvania sviluppati da The Game Kitchen, in cui vestiamo i panni di un inarrestabile guerriero chiamato "il Penitente", che viene risvegliato per affrontare le insidie di un mondo sull'orlo del collasso e deve ricorrere a tutte le proprie risorse e abilità per avere ragione di avversari sempre più pericolosi. Date un'occhiata alla recensione di Blasphemous e alla recensione di Blasphemous 2 per saperne di più.

Undertale Se c'è un gioco in questa lista che ha bisogno di ben poche presentazioni è sicuramente Undertale, il gioiellino firmato tobyfox che per molti versi ha ridefinito il modo di raccontare storie interattive, dando vita a un'avventura dai tratti estremamente originali e affascinanti in cui seguiamo le vicende di un bambino che si ritrova in un sottosuolo abitato da mostri che sono stati esiliati dalla superficie. L'originale grafica di Undertale Disponibile fino al 23 febbraio a 9,89€ anziché 14,99€, con un risparmio del 34%, Undertale ci mette a disposizione gli strumenti necessari per portare avanti l'approccio che preferiamo, risolvendo i problemi attraverso il dialogo oppure ricorrendo alla violenza e dando vita a impegnativi scontri che si concretizzano nell'ambito di un sistema di combattimento a turni con contaminazioni... bullet hell. Ciò che avete appena letto vi ha incuriosito? Approfondite il discorso con la recensione di Undertale, allora.