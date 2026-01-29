Nintendo eShop, i migliori giochi per Nintendo Switch 1 e 2 in offerta a gennaio

Il 2026 è cominciato anche su eShop, e sebbene non sia ancora il momento di promozioni dedicate alle più importanti esclusive per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, siamo comunque riusciti a comporruna discreta selezione di ottimi giochi in offerta che è possibile comprare a prezzi davvero interessanti.
Dal buffo e originale Cult of the Lamb all'appassionante Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, dal conveniente bundle con i due capitoli della serie Blasphemous a quel gioiellino che risponde al nome di Undertale, per arrivare infine alle affascinanti atmosfere di Children of Morta, ecco i nostri consigli per gli acquisti!
Cult of the Lamb
Disponibile fino al 4 febbraio al prezzo più basso di sempre su Nintendo eShop, 9,99€ anziché 24,99€ che si traducono in una riduzione del 60%, Cult of the Lamb è un accattivante mix di meccaniche e idee che ha saputo conquistarsi un nutrito seguito di appassionati, e che dunque vi suggeriamo di recuperare approfittando appunto di questa promozione.
Al comando di un agnellino salvato da una divinità oscura, dovremo compiacere l'entità nota come "Colui che Attende" e creare una chiesa in suo onore, reclutando man mano nuovi adepti e costruendo luoghi di culto dove queste persone possano adorare il nostro dio e vivere in pace, restando fedeli e professando il proprio credo... con le buone o con le cattive.
Alla componente gestionale del gioco se ne affianca un'altra più movimentata, che ci vedrà partire alla volta di pericolosi dungeon e cimentarci con meccaniche action in stile roguelike per difenderci dalle numerose insidie che le divinità rivali ci manderanno contro, sbloccando armi e potenziamenti che possano renderci sempre più forti.
Volete saperne di più prima di procedere all'acquisto? Allora date un'occhiata alla nostra recensione di Cult of the Lamb.
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
Solitamente in questi articoli tendiamo a parlare delle offerte sulle edizioni standard dei giochi al fine di presentarvi i prezzi più bassi in assoluto, ma nel caso di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes bisogna fare un'eccezione, visto che fino al 4 febbraio l'interessante Digital Deluxe Edition del jRPG realizzato da Rabbit & Bear Studios può essere vostra a soli 19,99€ anziché 79,99€.
Si tratta di uno sconto notevole, pari al 75%, per un'esperienza che si ispira in maniera palese ai grandi classici del genere e in particolare alla saga di Suikoden, raccontando la storia di due amici che vivono in un mondo lacerato dalle guerre, che sono destinati a ritrovarsi sul campo di battaglia come avversari, nell'ambito di un conflitto destinato a cambiare le sorti del continente.
Come suggerisce il titolo, il nostro obiettivo durante la campagna sarà quello di reclutare cento eroi, ognuno dotato di caratteristiche differenti e capace di dare un contributo alla narrazione, nonché di aggiungere spessore tattico a un sistema di combattimento a turni che si rivela fin da subito accessibile ma al contempo solido e profondo, ricco di sfaccettature.
Tratti che abbiamo esaltato nella nostra recensione di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, sottolineando anche l'ottimo comparto artistico di una produzione davvero sorprendente.
Blasphemous + Blasphemous 2
Così come raramente parliamo di Deluxe Edition, altrettanto raramente parliamo di bundle, a meno che non ne valga davvero la pena. Tuttavia, il pacchetto contenente Blasphemous e Blasphemous 2 è troppo conveniente per ignorarlo: parliamo di 11,24€ anziché 44,99€ per avere entrambi i capitoli della celebre serie, che non sono mai scesi su eShop sotto i 16,13€, considerando la somma dei prezzi minimi.
Si tratta insomma di un affare da non perdere, specie considerando la qualità dei due metroidvania sviluppati da The Game Kitchen, in cui vestiamo i panni di un inarrestabile guerriero chiamato "il Penitente", che viene risvegliato per affrontare le insidie di un mondo sull'orlo del collasso e deve ricorrere a tutte le proprie risorse e abilità per avere ragione di avversari sempre più pericolosi.
Date un'occhiata alla recensione di Blasphemous e alla recensione di Blasphemous 2 per saperne di più.
Undertale
Se c'è un gioco in questa lista che ha bisogno di ben poche presentazioni è sicuramente Undertale, il gioiellino firmato tobyfox che per molti versi ha ridefinito il modo di raccontare storie interattive, dando vita a un'avventura dai tratti estremamente originali e affascinanti in cui seguiamo le vicende di un bambino che si ritrova in un sottosuolo abitato da mostri che sono stati esiliati dalla superficie.
Disponibile fino al 23 febbraio a 9,89€ anziché 14,99€, con un risparmio del 34%, Undertale ci mette a disposizione gli strumenti necessari per portare avanti l'approccio che preferiamo, risolvendo i problemi attraverso il dialogo oppure ricorrendo alla violenza e dando vita a impegnativi scontri che si concretizzano nell'ambito di un sistema di combattimento a turni con contaminazioni... bullet hell.
Ciò che avete appena letto vi ha incuriosito? Approfondite il discorso con la recensione di Undertale, allora.
Children of Morta
Con Children of Morta (3,29€ anziché 21,99€ fino al 22 febbraio) torniamo a parlare di RPG ma con una connotazione action in stile roguelite e un gruppo di protagonisti che sostituiscono il classico eroe solitario, in questo caso una famiglia a cui è stata assegnata la missione di custodire una montagna sacra, e che improvvisamente scopre che una forza oscura sta tale questo luogo come varco per invadere il mondo.
Ognuno dei nostri personaggi dispone di uno stile differente e il passaggio dall'uno all'altro implica cambiamenti non solo strategici ma anche narrativi, mentre affrontiamo dungeon generati da un sistema procedurale e seguiamo gli sviluppi di un racconto coinvolgente, che mette al primo posto il rapporto fra i membri della famiglia Bergson illustrando il tutto con una deliziosa pixel art.
Ecco la recensione di Children of Morta.