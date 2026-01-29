Gemini in Chrome: l’assistente IA può fare ricerche al posto vostro e aiutarvi in molte attività

Gemini è ormai parte integrante dell'ecosistema Google su più dispositivi. Dallo scorso anno è presente anche nel browser Chrome , con diverse funzioni pensate per rendere la ricerca dell'utente più semplice ed efficace. Da oggi la navigazione diventa ancora più personalizzata, grazie a un pannello laterale che permette di interagire in modo immediato con l'intelligenza artificiale, che si tratti di fare ricerche per voi, modificare velocemente delle immagini e molto altro ancora. Vediamo tutte le novità.

Le nuove funzioni

Prima di tutto, la novità principale è Auto Browse. Come potrete intuire dal nome, l'IA navigherà al vostro posto e farà ricerche di ogni tipo in base alle vostre esigenze. Inoltre, potrà occuparsi di azioni più complesse, come la preparazione di un viaggio o la gestione dei vostri abbonamenti. Attualmente questa funzione è disponibile solo negli Stati Uniti e per gli abbonati ai piani AI Pro e Ultra, ma successivamente potrebbe essere estesa ampiamente.

Inoltre, nei prossimi mesi sarà possibile provare Personal Intelligence, già annunciata di recente e in arrivo su Chrome. Potrete scegliere se collegare le vostre app affinché l'assistente possa ricordare il contesto delle conversazioni passate, nonché le varie informazioni provenienti da Gmail, Google Foto e altre applicazioni. Molto utile anche il nuovo pannello laterale: come potete vedere dal video sottostante, è possibile trovare l'icona di Gemini in alto a destra.

Si aprirà un pannello a destra, ovvero una sorta di chat con l'assistente dove potrete fare richieste di ogni genere e contestualizzate anche in base alla finestra aperta. Inoltre, Google sta integrando la potenza di Nano Banana in Chrome. Potrete quindi chiedere all'IA di modificare una determinata immagine senza doverla scaricare. Basterà aprire il pannello laterale e chiedere cosa modificare, come potete vedere.