Non solo immagini: con Gemini sarà possibile anche generare musica

Secondo alcune indiscrezioni, Google sarebbe al lavoro su nuove funzionalità per creare musica grazie a Gemini. Questo strumento si basa sulla creazione di veri e propri contenuti musicali basandosi sui prompt forniti dall'utente. Non è del tutto una novità, visto che abbiamo già visto funzionalità simili nell'app Registratore dei Pixel 9 e 10, ma i nuovi strumenti potrebbero essere ancora più avanzati e ricchi di opzioni. Vediamo tutti i dettagli emersi finora.

Gemini e il nuovo strumento di generazione musicale I colleghi di Android Authority hanno esaminato le modifiche presenti nella versione 17.2.51.sa.arm64 dell'app Google per Android, individuando una dicitura che farebbe pensare palesemente a un nuovo strumento di generazione musicale. Di seguito trovate l'immagine: Lo strumento di generazione musicale (Fonte: Android Authority) Ad ogni modo, è da ricordare che Gemini dispone già di strumenti come Lyria, pensati proprio per la creazione musicale, ma accessibile tramite la generazione video Veo. Gli sviluppatori possono utilizzare questa funzione anche tramite l'API Gemini, ma non è ancora presente un'interfaccia intuitiva e soprattutto specifica per la musica. Inoltre, anche la sezione "I miei contenuti" sarebbe stata rivista con una nuova categoria per la musica. La categoria specifica (Fonte: Android Authority) Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, dato che non sappiamo esattamente cosa aspettarci e se si concretizzerà. Non ci resta che attendere eventuali informazioni al riguardo.