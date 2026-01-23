Presto lo studio di Croc: Legend of the Gobbos dovrebbe fare degli annunci

In realtà il comunicato è molto vago, ma si parla di diversi "annunci entusiasmanti" in arrivo nei prossimi mesi e che uno di questi avverrà molto presto.

Argonaut, storico studio britannico recentemente resuscitato con il lancio dell'edizione rimasterizzata di Croc: Legend of the Gobbos, ha pubblicato un riepilogo del suo 2025, indicando anche gli obiettivi e i piani per il 2026.

Ipotesi

Considerando la ricchissima softeca di Argonaut, è difficile individuare i potenziali annunci. La remaster di Croc 2? Magari l'edizione rimasterizzata di Harry Potter e la Pietra Filosofale, considerando che il film sta per compiere 25 anni e tornerà nei cinema.

Hagrid su PS1

Argonaut fu fondata nel 1982 da Jez San ed è stata rilanciata nel 2024. Nel comunicato vengono evidenziati diversi annivarsi che cadono quest'anno: il già citato Harry Potter e la Pietra Filosofale (25 anni), FX Fighter Turbo (30 anni) e Starglider (40 anni).

Argonaut ha anche affrontato il problema del ritardo nella spedizione delle edizioni fisiche della remaster di Croc:

"Non possiamo negare che le edizioni fisiche di Croc, pubblicate da Rock It Games, non abbiano rispettato la data di spedizione prevista. Ciò è dovuto a una serie di motivi interconnessi, tra cui vari ritardi nella produzione dei materiali fisici, ma anche alla decisione di posticipare la produzione di dischi e cartucce per l'edizione Platinum, causando ritardi imprevisti nei processi di revisione di Sony e Nintendo, di cui ci assumiamo la responsabilità e per i quali ci scusiamo."

Detto questo, la compagnia ha chiesto scusa e ha garantito che sta facendo di tutto per onorare gli acquisti degli utenti.