Gemini introduce "Answer Now", un nuovo pulsante per ottenere risposte immediate senza attese

"Answer Now" è il nuovo pulsante di Gemini che consente di ottenere risposte immediate senza attese o riflessioni approfondite.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   19/01/2026
Logo di Gemini

Google ha iniziato a distribuire un nuovo pulsante nell'app Gemini, chiamato "Answer Now" o "Rispondi ora". Si tratta di una funzione introdotta dapprima sui modelli Pro (Gemini 3 Pro) o Thinking (Gemini 3 Flash). La novità consente di ottenere risposte immediate ma precise, evitando però la riflessione approfondita, quindi vi permetterà di risparmiare tempo. Vediamo meglio i dettagli.

Risposte più veloci

Come vi abbiamo anticipato, questa nuova funzione è in fase di distribuzione e vi permetterà di ottenere risposte immediate saltando la riflessione approfondita. Come potete vedere dalle immagini sottostanti, una volta formulata una domanda apparirà il pulsante "Answer now". Toccandolo, Gemini salterà la riflessione e fornirà una risposta immediata, senza farvi perdere tempo.

Il pulsante 'Answer now'
Il pulsante "Answer now"

In base a quanto confermato da Google stessa, questo pulsante sostituirà a tutti gli effetti il comando "Salta" ed è stato implementato anche sugli account Gemini gratis su web, Android e iOS.

La risposta immediata
La risposta immediata

Con questa funzione non sarà più necessario attendere che il modello elabori la domanda in modo approfondito, quindi è ideale per chi utilizza Gemini per ricerche veloci o semplicemente per ottenere una risposta pronta. In poche parole, l'interazione diventa più rapida senza sacrificare l'utilità e precisione delle informazioni fornite.

Annunciata anche Personal Intelligence

Qualche giorno fa Google ha annunciato anche Personal Intelligence, una nuova funzione che consente a Gemini di connettersi a Gmail, Google Search, YouTube e Google Foto per fornire informazioni e risposte personalizzate in base alle proprie esigenze. Per ora è in Beta ed è disattivata di default, e sarà inizialmente disponibile per gli abbonati al piano Pro e Ultra negli Stati Uniti, per poi arrivare negli altri Paesi.

In poche parole, Gemini può esaminare informazioni provenienti da più app contemporaneamente, captando in anticipo ciò che serve. Google specifica, inoltre, che i contenuti di Gmail e Google Foto non verranno utilizzati per l'addestramento dell'IA, ma consultati al momento solo per formulare le risposte.

#Google #Tecnologia
