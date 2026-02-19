Gemini è ora in grado di scrivere e produrre canzoni per voi: vediamo come funziona

Con Gemini è possibile generare brani di 30 secondi partendo da un prompt di testo o caricando semplicemente foto e video.

Gemini di Google ha accolto una serie di miglioramenti ultimamente, ma stavolta tocca alla creazione generativa di musica. Grazie al modello Lyria 3 integrato all'interno di Gemini, infatti, è possibile creare vere e proprie canzoni partendo da un semplice prompt di testo o addirittura da un'immagine. Vediamo come funziona.

Come generare musica con Gemini Prima di tutto, il nuovo strumento è disponibile da oggi in versione beta nell'app Gemini, cliccando su "Crea musica" (in alternativa, cliccate direttamente qui). Successivamente avrete accesso a una serie di opzioni predefinite, quindi potrete scegliere una traccia da modificare e nella barra in basso digitare le vostre idee. In poco tempo l'IA creerà un brano di 30 secondi per voi, con tanto di copertina generata da Nano Banana. Di seguito vi mostriamo un video per farvi capire meglio. In alternativa, è possibile anche caricare una foto o un video e chiedere a Gemini di comporre un brano che sia coerente con l'atmosfera. Ricordiamo che Gemini sfrutta il modello Lyria 3, che rispetto alle versioni precedenti introduce alcuni miglioramenti specifici: Non è necessario fornire i testi del brano, in quanto verranno generati automaticamente

Avrete maggiore controllo creativo, come lo stile, la voce o il tempo

Potrete creare brani più realistici o più complessi musicalmente

Queste tracce sono dotate di SynthID, ovvero un watermark che consente di identificare contenuti generati dall'intelligenza artificiale.