Il nuovo gioco dagli autori di God of War potrebbe essere svelato questa estate

Si tratterebbe di un nuovo gioco che potrebbe non avere a che fare con la serie God of War e dovrebbe essere diretto da Cory Barlog , autore del reboot della serie nel 2018 e da tempo impegnato su questo nuovo e misterioso progetto.

Il nuovo progetto di Sony Santa Monica e Cory Barlog potrebbe essere annunciato questa estate, più precisamente nella " tarda estate ", secondo quanto riferito dall'attore che ha interpretato Kratos nei capitoli moderni di God of War.

Un altro dettaglio interessante è emerso dall'evento che ha visto protagonista l'attore Christopher Judge , il quale ha anche riferito il possibile periodo in cui potrebbe essere annunciato il nuovo gioco da parte degli autori di God of War .

Un gioco tutto nuovo?

"Poi sentirete parlare di quello che stiamo facendo, probabilmente nella tarda estate", ha riferito Judge, durante la medesima intervista nella quale ha anche riferito che God of War Trilogy Remake potrebbe avere un nuovo sistema di combattimento.

A quanto pare, Judge è coinvolto anche nel nuovo gioco di Santa Monica diretto da Barlog, e questo farebbe propendere per l'idea che si tratti di un altro God of War, visto che è l'interprete del nuovo Kratos.

La questione resta dunque in sospeso: per molto tempo si è pensato che Barlog stesse lavorando a un progetto completamente nuovo, addirittura un possibile franchise con ambientazione fantascientifica, poi però ci sono state varie smentite su questa idea.

Più di recente è riemersa l'ipotesi che possa trattarsi di un altro God of War, cosa rafforzata anche da un'affermazione del noto giornalista di Bloomberg, Jason Schreier, secondo il quale il nuovo gioco di Santa Monica non sarebbe un gioco nuovo, ma potrebbe sembrarlo, come a indicare una sorta di reboot o seguito piuttosto distante.

In ogni caso, a quanto pare potremmo saperne di più nel corso dell'estate, forse in una presentazione specifica da parte di Sony come uno State of Play, che a giudicare dalle affermazioni di Judge potrebbe avvenire verso settembre.