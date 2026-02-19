WhatsApp, arrivano i messaggi spoiler (come su Telegram)

Le ultime versioni beta di WhatsApp per Android mostrano che lo sviluppo delle opzioni di formattazione del testo sta proseguendo con nuove soluzioni pensate per gestire meglio le conversazioni. Dopo l'introduzione dei blocchi di codice, delle citazioni e delle liste, gli sviluppatori stanno lavorando a un sistema che permette di nascondere il contenuto di un messaggio attraverso un formato dedicato .

Come funzionerà l'opzione spoiler

L'idea nasce da una necessità concreta (e da opzioni simili in tanti altri servizi di messaggistica). Le conversazioni di gruppo finiscono spesso per includere riferimenti a film, serie, partite o aggiornamenti di cui non tutti sono al corrente. Anche un singolo messaggio può rovinare la sorpresa a chi procede con calma nella lettura o accede alla chat in ritardo. Finora l'unica soluzione parziale è stata l'invio di contenuti tramite visualizzazione unica, pratica che nasconde il messaggio ma impedisce qualsiasi consultazione successiva.

La nuova opzione di formattazione per gli spoiler

L'ultima versione beta 2.26.7.10 distribuita tramite Google Play Store mostra un primo esempio concreto dello strumento dedicato agli spoiler. Una schermata interna conferma la presenza di una nuova voce nel menu di formattazione del testo, pensata per applicare un effetto oscurante al messaggio selezionato. Il sistema agisce sia sull'intero contenuto sia su singole parti, lasciando agli utenti la scelta su cosa rendere invisibile finché non viene toccato.

Il funzionamento risulta semplice. Una volta evidenziata una parola o una frase, il menu di formattazione propone l'opzione Spoiler che applica automaticamente il codice necessario a nascondere il testo. Nei messaggi inviati, il contenuto appare coperto da un effetto grafico che invita a toccare la bolla per rivelarlo. La soluzione richiama meccaniche già diffuse in altre piattaforme ma viene integrata direttamente nel flusso di scrittura dell'app senza richiedere scorciatoie o simboli manuali.

Al momento la funzione riguarda esclusivamente i messaggi di testo. Gli sviluppatori stanno valutando se estendere il sistema anche alle foto, che potrebbero beneficiare di una copertura temporanea per evitare rivelazioni indesiderate. L'implementazione iniziale serve soprattutto a perfezionare il comportamento dell'oscuremento e a verificare la compatibilità con le chat individuali e di gruppo, due contesti che presentano esigenze differenti in termini di tempi di lettura e partecipazione.

Il nuovo formato si inserisce in un percorso più ampio volto a migliorare la struttura delle conversazioni. Le opzioni già disponibili, come le citazioni e i blocchi di codice, puntano a rendere i messaggi più chiari e leggibili. L'aggiunta degli spoiler risponde invece a un problema sociale che emerge sempre nelle chat numerose, dove i partecipanti convivono con livelli diversi di attenzione e tempi di fruizione non sincronizzati.

La fase di sviluppo è ancora in corso e non è stata comunicata una data precisa per la distribuzione stabile. Le versioni beta consentono però di osservare l'evoluzione del progetto e di capire come questo strumento potrà incidere sulle dinamiche delle conversazioni digitali.