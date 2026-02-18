WhatsApp testa le password per proteggere gli account: cosa cambierebbe con il nuovo sistema di sicurezza

Negli ultimi mesi gli sviluppatori di WhatsApp stanno sperimentando nuove soluzioni per rendere più sicuro l'accesso agli account. La prima novità emersa nelle versioni beta riguardava la possibilità di associare un indirizzo email al profilo per recuperare rapidamente l'accesso in caso di problemi con l'SMS di verifica. La situazione tipica riguarda chi non ha temporaneamente la propria SIM installata sul telefono e quindi non può ricevere il codice a sei cifre necessario alla registrazione.

A questa funzione si affianca ora un'altra misura. Con l'aggiornamento 2.26.7.8 della beta Android distribuito tramite il Google Play Store è emerso che si sta lavorando all'introduzione delle password per gli account. L'obiettivo sarebbe offrire un sistema aggiuntivo che renda più difficile l'accesso fraudolento, soprattutto nei casi in cui qualcuno riesca a ottenere il codice di verifica iniziale tramite tecniche come il SIM swapping.