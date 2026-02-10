WhatsApp, ecco l'abbonamento a pagamento per cambiare l'icona dell'app

L'introduzione di strumenti dedicati alla personalizzazione dell'app è un tema ricorrente nelle versioni di prova di WhatsApp. In passato era stata annunciata su iOS una funzione per modificare il colore principale dell'interfaccia, pensata anche per favorire l'accessibilità. Quella soluzione non è però mai arrivata nella versione stabile.

L'abbonamento premium per personalizzare WhatsApp

La build beta 2.26.6.1 di WhatsApp per Android rivela infatti il test di un insieme di strumenti che punta ad ampliare il livello di controllo sull'aspetto dell'app. Le novità riguardano sia l'icona, sia i colori principali dell'interfaccia, sia la possibilità di utilizzare temi più elaborati rispetto a quelli standard. Un cambio importante rispetto all'approccio classico, limitato a un numero ristretto di tonalità.

Le nuove opzioni di personalizzazione che sarebbero incluse nella versione a pagamento

Secondo quanto emerge dalla versione beta, WhatsApp ha realizzato quattordici nuove icone che dovrebbero entrare a far parte dell'offerta premium. Il ventaglio include stili più caratterizzati, come Aurora, Fluffy, Galaxy, Clay, Sparkle e Neon, affiancati da varianti monocromatiche nelle tonalità marrone, viola, arancione, verde, blu, rosa e in versione essenziale. È stata inoltre inserita l'icona classica aggiornata negli anni scorsi, in modo da permettere un ritorno al design più familiare per chi lo preferisce.

Accanto alle icone arriva anche un sistema più articolato per modificare il colore principale dell'interfaccia. La quantità di scelte è nettamente superiore rispetto al set annunciato tempo fa per iOS. Le opzioni sono diciannove e comprendono il verde predefinito, diverse tonalità di blu e viola, varianti di grigio, corallo, oliva, teal, bordeaux, marrone, beige, giallo, rosa, rosso, arancione e una sfumatura di giallo dorato. Elementi dell'interfaccia come tab, filtri e pulsanti di azione rapida dovrebbero adeguarsi automaticamente al colore selezionato, offrendo un livello di uniformità maggiore.

Tutte queste funzioni faranno parte del nuovo piano premium che WhatsApp sta preparando. La piattaforma aveva anticipato l'arrivo di un abbonamento mensile dedicato ad alcune funzioni aggiuntive, e la personalizzazione avanzata sembra essere uno degli elementi centrali di questa proposta. Il prezzo non è ancora definito e potrebbe variare a seconda dei mercati, segno che la fase di definizione è ancora in corso.

Il piano premium resterà comunque facoltativo. Le funzionalità essenziali, la messaggistica privata e gli strumenti di base continueranno a essere disponibili senza costi aggiuntivi. Il pacchetto a pagamento si rivolge a chi desidera un livello di controllo visivo più elevato oppure un'esperienza d'uso più personalizzata. Non è escluso che alcune funzioni possano cambiare prima del debutto, dato che la piattaforma sta ancora valutando la composizione definitiva del servizio.

Le novità sulla personalizzazione sono ancora in sviluppo e verranno distribuite progressivamente ai tester delle versioni beta. Il tema rientra nella strategia con cui Meta sta ampliando le opzioni premium all'interno delle sue piattaforme, cercando di introdurre strumenti differenziati senza compromettere l'uso gratuito. Le prossime settimane potrebbero chiarire quali funzioni verranno confermate e quali saranno rielaborate, offrendo uno spunto utile per capire come evolverà l'esperienza di WhatsApp nel corso del 2026. Intanto WhatsApp è al lavoro per introdurre la lista degli "Amici stretti" per gli aggiornamenti di stato.