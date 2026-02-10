WhatsApp, ecco l'abbonamento a pagamento per cambiare l'icona dell'app

L'introduzione di strumenti dedicati alla personalizzazione dell'app è un tema ricorrente nelle versioni di prova di WhatsApp. In passato era stata annunciata su iOS una funzione per modificare il colore principale dell'interfaccia, pensata anche per favorire l'accessibilità. Quella soluzione non è però mai arrivata nella versione stabile.
Ora però i tempi sembrano più maturi: le ultime beta per Android mostrano ora un cambio di strategia, con un pacchetto più ampio di opzioni pensato per un'offerta a pagamento.