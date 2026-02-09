WhatsApp Web introduce le prime funzioni di chiamata: arrivano voce e video dal browser

Il rollout iniziale riguarda le conversazioni individuali. L'obiettivo è introdurre una base stabile prima di estendere la funzione alle chat di gruppo. Gli utenti abilitati possono aprire una conversazione e avviare una chiamata premendo l'icona dedicata. L'interfaccia è stata progettata per avvicinarsi a quella delle applicazioni native, con un'esperienza d'uso uniforme tra smartphone, client desktop e browser.

WhatsApp sta ampliando le capacità della versione Web con un aggiornamento atteso da tempo. La piattaforma ha iniziato a distribuire le chiamate vocali e video direttamente dal browser , senza richiedere l'installazione dell'app desktop. La funzione era in sviluppo da circa un anno e rappresenta il primo passo verso l'arrivo delle chiamate di gruppo, previste con un limite fino a 32 partecipanti. Si tratta di un cambiamento rilevante per chi usa WhatsApp su computer come strumento di comunicazione quotidiana.

Come funzioneranno le chiamate su WhatsApp Web

Un aspetto centrale è la crittografia end-to-end. Le chiamate effettuate tramite WhatsApp Web mantengono lo stesso livello di protezione garantito su Android, iOS e desktop. La piattaforma utilizza il protocollo Signal, già impiegato per messaggi e aggiornamenti di stato, così che la comunicazione rimanga accessibile solo ai partecipanti. Non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva, poiché la protezione è applicata automaticamente a ogni chiamata effettuata dal browser.

Tra le funzioni disponibili c'è anche la condivisione dello schermo. Gli utenti possono mostrare documenti, presentazioni o finestre del proprio computer in tempo reale durante una videochiamata. Il comportamento è simile a quello delle app desktop, con una gestione coerente della visualizzazione condivisa. Occorre però prestare attenzione ai contenuti mostrati, visto che la funzione espone tutto ciò che compare sullo schermo, incluse eventuali informazioni sensibili.

L'arrivo delle chiamate su WhatsApp Web rappresenta una novità particolarmente utile per chi utilizza Linux. L'assenza di un'app ufficiale per questo sistema aveva costretto molti utenti a fare affidamento esclusivamente sulla versione Web. Con la possibilità di avviare chiamate vocali e video, l'esperienza diventa più completa e può essere utilizzata anche per riunioni di lavoro o conversazioni rapide senza passare dallo smartphone. La funzione può risultare interessante anche per alcuni utenti Windows che non hanno adottato il nuovo client ibrido.

L'accesso alle chiamate via browser è attualmente limitato ai partecipanti al programma beta di WhatsApp Web. La distribuzione verrà ampliata nelle prossime settimane fino a coinvolgere un numero crescente di utenti, con l'obiettivo di estendere il supporto anche al di fuori del canale di test. Una seconda fase introdurrà invece le chiamate di gruppo, completando il percorso di aggiornamento della piattaforma e rendendo la versione Web un'alternativa più solida alle app tradizionali. Intanto WhatsApp ha annunciato una nuova funzione per proteggere ulteriormente dagli attacchi informatici.