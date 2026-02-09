L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio è vicinissimo

Con l'avvicinarsi della metà del mese, si avvicina anche il momento in cui Sony svelerà i nuovi giochi PS4 e PS5 destinati ad arricchire il catalogo riservato agli abbonati di PlayStation Plus Extra e Premium a febbraio .

L'incognita dello State of Play

A complicare leggermente le previsioni c'è però la variabile State of Play. Secondo alcuni leaker, tra cui NateTheHate e Jeff Grubb, Sony avrebbe in programma un nuovo appuntamento per giovedì 12 febbraio. Se la data fosse confermata, la compagnia potrebbe scegliere proprio questo evento per presentare la line-up di Extra e Premium anziché il classico annuncio sul PlayStation Blog.

Schermata del PlayStation Plus dalla dashboard di PS5

In ogni caso, la disponibilità dei nuovi giochi non dovrebbe subire variazioni: il debutto è atteso per martedì 17 febbraio. Nella stessa giornata lasceranno il catalogo anche diversi titoli già confermati, tra cui WWE 2K25 e New World.

Per il resto, la selezione di febbraio per PS Plus Extra e Premium resta avvolta nel mistero: al momento non ci sono anticipazioni affidabili sui giochi in arrivo. Non resta che attendere l'annuncio ufficiale di Sony.