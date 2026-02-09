0

L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio è vicinissimo

L'annuncio dei giochi PS Plus Extra e Premium di febbraio è atteso questa settimana. Possibile reveal l'11 febbraio, ma un eventuale State of Play potrebbe cambiare i piani.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   09/02/2026
Con l'avvicinarsi della metà del mese, si avvicina anche il momento in cui Sony svelerà i nuovi giochi PS4 e PS5 destinati ad arricchire il catalogo riservato agli abbonati di PlayStation Plus Extra e Premium a febbraio.

Come di consueto non esiste una data ufficiale per il reveal, ma è semplice prevederla osservando la tabella di marcia abituale di Sony, che tende ad annunciare le nuove aggiunte la settimana successiva al debutto dei giochi mensili "gratuiti" del PS Plus Essential. Seguendo questo schema, l'annuncio dovrebbe arrivare alle 17:30 italiane di mercoledì 11 febbraio.

L'incognita dello State of Play

A complicare leggermente le previsioni c'è però la variabile State of Play. Secondo alcuni leaker, tra cui NateTheHate e Jeff Grubb, Sony avrebbe in programma un nuovo appuntamento per giovedì 12 febbraio. Se la data fosse confermata, la compagnia potrebbe scegliere proprio questo evento per presentare la line-up di Extra e Premium anziché il classico annuncio sul PlayStation Blog.

In ogni caso, la disponibilità dei nuovi giochi non dovrebbe subire variazioni: il debutto è atteso per martedì 17 febbraio. Nella stessa giornata lasceranno il catalogo anche diversi titoli già confermati, tra cui WWE 2K25 e New World.

Per il resto, la selezione di febbraio per PS Plus Extra e Premium resta avvolta nel mistero: al momento non ci sono anticipazioni affidabili sui giochi in arrivo. Non resta che attendere l'annuncio ufficiale di Sony.

