I giochi di PS Plus che saranno rimossi a febbraio 2026 sono stati svelati

PS Plus dà e PS Plus toglie. A febbraio 2026 alcuni dei videogiochi presenti nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium saranno rimossi e avete quindi poche settimane per provarli, finirli o decidere di acquistarli.

I giochi che saranno rimossi da PS Plus a febbraio 2026

Ecco i giochi che saranno rimossi dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a febbraio 2026:

WWE 2K25

SaGa Frontier Remastered

The Ascent

Spirit of the North

Cult of the Lamb

Super Neptunia RPG

Carto

Rez Infinite

New World Aeternum

Si tratta di una lista densa di nomi interessanti. Se volete qualche suggerimento, vi indichiamo ad esempio di provare Cult of the Lamb, visto che è immediato, divertente e può essere completato in un numero di ore non troppo elevato (una quindicina, secondo How Long to Beat). Si tratta di un roguelite d'azione nel quale vestiamo i panni dell'Agnello sacrificale che crea un culto demoniaco e uccide le divinità che lo avevano immolato.

Se preferite qualcosa di più rilassante e ancora più breve, suggeriamo Carto, un simpatico puzzle game nel quale dobbiamo creare dei percorsi su una mappa, spostandone i frammenti per aiutare il nostro personaggio ad avanzare. Opere come SaGa Frontier Remastered e Super Neptunia RPG sono invece molto lunghe ed è probabile che non riusciate a finirle in tempo prima della rimozione.