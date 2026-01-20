1

I giochi di PS Plus che saranno rimossi a febbraio 2026 sono stati svelati

PS Plus rimuove regolarmente dal proprio catalogo una serie di videogiochi e a febbraio 2026 sarà lo stesso: ecco la lista di titoli che tra non troppo non sarà più possibile avviare.

PS Plus dà e PS Plus toglie. A febbraio 2026 alcuni dei videogiochi presenti nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium saranno rimossi e avete quindi poche settimane per provarli, finirli o decidere di acquistarli.

Precisiamo però che la lista che vi indichiamo poco sotto non è definitiva: alle volte Sony aggiunge altri titoli alla sezione dei videogiochi in rimozione. Inoltre, la data di "addio" dovrebbe essere il 17 febbraio, a meno che il PlayStation Store non cambi le proprie regole.

I giochi che saranno rimossi da PS Plus a febbraio 2026

Ecco i giochi che saranno rimossi dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a febbraio 2026:

  • WWE 2K25
  • SaGa Frontier Remastered
  • The Ascent
  • Spirit of the North
  • Cult of the Lamb
  • Super Neptunia RPG
  • Carto
  • Rez Infinite
  • New World Aeternum

Si tratta di una lista densa di nomi interessanti. Se volete qualche suggerimento, vi indichiamo ad esempio di provare Cult of the Lamb, visto che è immediato, divertente e può essere completato in un numero di ore non troppo elevato (una quindicina, secondo How Long to Beat). Si tratta di un roguelite d'azione nel quale vestiamo i panni dell'Agnello sacrificale che crea un culto demoniaco e uccide le divinità che lo avevano immolato.

Se preferite qualcosa di più rilassante e ancora più breve, suggeriamo Carto, un simpatico puzzle game nel quale dobbiamo creare dei percorsi su una mappa, spostandone i frammenti per aiutare il nostro personaggio ad avanzare. Opere come SaGa Frontier Remastered e Super Neptunia RPG sono invece molto lunghe ed è probabile che non riusciate a finirle in tempo prima della rimozione.

