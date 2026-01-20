I livelli per adulti di Super Monkey Ball: Banana Splitz sono stati trovati e preservati

Dopo mesi di ricerche, i famigerati livelli per adulti di Super Monkey Ball: Banana Splitz, con protagonista Yukie Kawamura (che dà il nome anche al DLC), sono stati ritrovati e preservati. Incredibilmente, si è scoperto che il DLC è presente in ogni copia del gioco, a prescindere dal territorio. Semplicemente, si tratta di un contenuto bloccato, che ha bisogno di una PlayStation Vita modificata per diventare accessibile.