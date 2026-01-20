I livelli per adulti di Super Monkey Ball: Banana Splitz sono stati trovati e preservati

Dopo mesi di ricerche, i famigerati livelli per adulti di Super Monkey Ball: Banana Splitz, con protagonista Yukie Kawamura (che dà il nome anche al DLC), sono stati ritrovati e preservati. Incredibilmente, si è scoperto che il DLC è presente in ogni copia del gioco, a prescindere dal territorio. Semplicemente, si tratta di un contenuto bloccato, che ha bisogno di una PlayStation Vita modificata per diventare accessibile.
Il ritrovamento
L'annuncio del ritrovamento è stato dato da Jon Cartwright sul suo canale YouTube GVG (Good Vibes Gaming), che ha seguito con grande attenzione l'intera storia, facendola, di fatto, partire.
Il video racconta l'intera storia della ricerca del DLC, tra codici scaduti, decine di copie analizzate, fino alla scoperta finale: era sempre stato nel gioco. Tutto è bene quel che finisce bene.
Super Monkey Ball: Banana Splitz è un titolo SEGA del 2012 uscito su PS Vita, la console portatile di Sony, che permetteva ai giocatori di sfruttare la videocamera della console per creare livelli personalizzati. L'edizione giapponese si distinse per una serie di DLC davvero insoliti, pensati per enfatizzare in modo provocatorio le caratteristiche del gioco.
In pratica, questi contenuti aggiuntivi introducevano livelli costruiti utilizzando il corpo della idol Yukie Kawamura. All'interno della confezione era incluso un codice che consentiva di scaricare e sbloccare il DLC.
I livelli dedicati a Kawamura mostravano la modella sullo sfondo e avevano un'impostazione chiaramente ammiccante. Per dare un'idea del tono, la card con il codice di sblocco raffigurava la ragazza con una sfera di Monkey Ball posizionata al centro della scollatura.
A causa di questi livelli, Super Monkey Ball: Banana Splitz ottenne una classificazione "C" dal CERO (l'ente di classificazione dei videogiochi in Giappone), che lo indicava come consigliato per persone dai quindici anni in su. I Super Monkey Ball precedenti erano stati classificati come "A", quindi per tutti.