Super Monkey Ball: Banana Splitz, è partita la ricerca dei livelli perduti per adulti

I livelli con la Kawamura avevano la particolarità di mostrare la modella sullo sfondo e di essere nemmeno troppo velatamente ammiccanti. Considerate che la card con il codice per sbloccarli mostrava la ragazza con una Monkey Ball posizionata in mezzo alla scollatura.

Super Monkey Ball: Banana Splitz è un gioco per PS Vita di SEGA del 2012 in cui i giocatori potevano usare la videocamera della console per creare nuovi livelli. La versione Giapponese fu lanciata con dei DLC extra davvero particolari: dei livelli per adulti , mirati a sottolineare le peculiarità del gioco.

Una missione difficile

Un'immagine dei livelli della Kawamura

L'inclusione di questi livelli, mai arrivati in occidente, fruttarono a Super Monkey Ball: Banana Splitz una classificazione "C" dal CERO, che quindi lo consigliava a persone dai quindici anni in su. Considerate che gli altri Monkey Ball avevano ricevuto classificazioni "A", cioè per tutti.

La missione per ritrovare e preservare questi livelli, come già detto mai arrivati in occidente, è partita da Jon Cartwright, presentatore di Good Vibes Gaming, che vuole permettere anche alle future generazioni di apprezzarli... chissà come mai.