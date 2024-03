Atari vuole ridare vita ad altri dei suoi sistemi da gioco classici, dopo il sucesso di Atari 2600+

Atari è una compagnia centrale per la storia dei videogiochi e recentemente è tornata in pieno spolvero riproponendo sistemi e videogiochi appartenenti al suo passato. Il successo dell'Atari 2600+ porterà in futuro al ritorno di altri sistemi classici, come il già annunciato Atari 400 Mini e altri ancora.

A dichiararlo è stato il CEO di Atari Wade Rosen ai microfoni di Time Extension, evidentemente soddisfatto dai risultati: "Siamo davvero contenti della ricezione dei fan e del mercato. Quindi ci saranno sicuramente altri progetti dello stesso tipo. La cosa ci fa anche piacere perché s'incastra alla perfezione con il nostro DNA."

Rosen non ha fornito dettagli su quali sistemi potrebbero essere resuscitati. Ci ritroveremo con un Atari Jaguar mini? O con un nuovo Lynx, magari stavolta con delle batterie più performanti?