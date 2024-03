NetEase: ricavi per 11,5 miliardi di dollari nel 2023, Eggy Party ha 500 milioni di utenti

Il colosso NetEase ha pubblicato il suo resoconto finanziario per il 2023, con la divisione videogiochi che ha prodotto ricavi per 11,5 miliardi di dollari, facendo registrare una crescita del 9,4% rispetto al 2022.

In generale, la compagnia ha dichiarato ricavi complessivi per 14,6 miliardi di dollari, per una crescita del 6,7% anno su anno.

Il profitto lordo è cresciuto dell'8,4% rispetto al 2022, raggiungendo gli 8,9 miliardi di dollari.