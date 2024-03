Metaphor: ReFantazio, aperta la pagina Steam

Una buona notizia per chi sta aspettando Metaphor: ReFantazio in versione PC. Atlus e SEGA hanno aperto la pagina Steam del gioco, con immagini, video e informazioni. Inoltre ora è possibile aggiungerlo alla Lista dei desideri, così da poter essere avvisati quando sarà disponibile, nonché avere subito le notifiche su tutte le notizie relative al gioco.

Un gioco attesissimo

Una delle GIF della pagina Steam

Metaphor: ReFantazio è il nuovo gioco di ruolo giapponese dagli autori di Persona 3, 4 e 5. La pagina Steam riporta l'uscita nel 2024, in data ancora da destinarsi.

Nel corso del gioco il protagonista vivrà numerose avventure in compagnia di una fata, chiamata Gallica, con lo scopo di spezzare la maledizione lanciata sul principe perduto del regno.

L'apertura della pagina Steam significa anche l'attivazione delle funzioni di comunità del gioco, in particolare del forum ufficiale dove trovare commenti e informazioni.

Per il resto vi ricordiamo che Metaphor: ReFantazio è in sviluppo anche per PS4, PS5 e Xbox Series X/S.