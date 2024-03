PlayStation Plus, marzo: F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 e Destiny 2

Quattro nuovi contenuti arrivano nel catalogo di PlayStation Plus a marzo 2024: si tratta di F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 e Destiny 2: La Regina dei Sussurri.

Per il mese di marzo Sony ha pensato bene di introdurre nel catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus non soltanto i tradizionali tre giochi, ma anche un'espansione di indubbio valore: La Regina dei Sussurri, una delle migliori esperienze disponibili per gli utenti di Destiny 2. Anche stavolta è stata posta grande attenzione nei confronti della varietà: potremo passare dalle entusiasmanti gare di velocità di F1 23 agli spettacolari e impegnativi combattimenti in stile roguelike di Sifu, per poi magari vestire i panni di un giornalista determinato a inchiodare un maniaco in Hello Neighbor 2. I lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato queste novità? Rullo di tamburi: a quanto pare sì. Stando al nostro immancabile sondaggio, la percentuale di chi si è ritenuto molto o abbastanza soddisfatto dai giochi di marzo supera quella di chi è invece rimasto deluso.

F1 23 Le entusiasmanti gare di F1 23 A pochi giorni dall'annuncio ufficiale della nuova edizione, ecco che F1 23 entra a far parte della line-up di PlayStation Plus. Si tratta di un'aggiunta di peso per gli appassionati di motorsport, che potranno cimentarsi con le gare dell'attuale stagione di Formula Uno attraverso un'ampia gamma di modalità, anche online. Fra i contenuti del gioco spicca inoltre il ritorno di Braking Point, la modalità narrativa in cui seguiremo le gesta di un pilota determinato a diventare campione, pronto ad affrontare qualsiasi difficoltà e a misurarsi con le accese rivalità e finanche i colpi bassi che gli avversari non mancheranno di infliggergli durante il suo lungo percorso di crescita. Come vi abbiamo raccontato anche nella recensione di F1 23, sono diverse le novità di questa edizione: dai tracciati inediti di Las Vegas e Qatar alle nuove bandiere rosse con il loro carico strategico, dalle nuove regolazioni per la lunghezza delle gare agli inevitabili aggiornamenti relativi a piloti, scuderie e monoposto, per arrivare infine a un modello di guida ampiamente rivisitato.

Sifu Sifu consente anche di usare diverse armi per combattere Un accorato omaggio ai classici film di arti marziali, Sifu è un action game che mette i combattimenti al primo posto, fra coreografie spettacolari e una sfida che si mantiene impegnativa grazie all'approccio roguelike dell'esperienza, legato a doppio filo alla storia di vendetta, magia e rinascita che viene narrata nel corso dell'avventura. Il protagonista del gioco è infatti un giovane guerriero che desidera trovare e punire chi ha massacrato la sua famiglia, e per farlo decide di indossare un misterioso ciondolo che gli permette di tornare in vita dopo la morte, ma a un prezzo: ogni volta si ritroverà più vecchio e più lento, sebbene al contempo più esperto e capace di portare colpi devastanti. Avete letto la nostra recensione di Sifu?

Hello Neighbor 2 L'inquietante Mr. Peterson in Hello Neighbor 2 Dopo il grande successo del primo episodio, l'inquietante avventura firmata Eerie Guest Studios è protagonista di un sequel ambientato alcuni anni dopo rispetto a quelle vicende, sebbene i temi rimangano fondamentalmente gli stessi. In Hello Neighbor 2 torneremo infatti a vestire i panni di Quentin, il giornalista che indaga sulla scomparsa dei ragazzini di Raven Brooks. Stavolta il nostro compito sarà ancora più complesso: dovremo intrufolarci nelle case di vari abitanti della cittadina in cerca di prove e indizi sulla colpevolezza di Mr. Peterson, fino a trovare le chiavi che ci permetteranno di accedere al museo che l'uomo ha cominciato a utilizzare come nascondiglio, risolvendo enigmi e sequenze stealth man mano più difficili. Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Hello Neighbor 2.

Destiny 2: La Regina dei Sussurri La Regina dei Sussurri di Destiny 2 Con il pacchetto base di Destiny 2 disponibile gratuitamente su PlayStation Store in formato free-to-play, l'espansione La Regina dei Sussurri si pone come un punto d'accesso davvero entusiasmante per tutti quelli che desideravano provare l'esperienza sparatutto di Bungie, e ora possono farlo grazie a quello che si pone probabilmente come il miglior DLC realizzato finora per il gioco. Ne abbiamo parlato nella recensione de La Regina dei Sussurri, del resto: ci troviamo di fronte a un'avventura straordinaria sotto il profilo della narrazione, ispiratissima per quanto concerne la direzione artistica e dannatamente solida nelle sue meccaniche e nei suoi contenuti, con una campagna e dei raid di grandissimo spessore.