Super Mario Bros., archivista ha preservato dei rari giocattoli degli anni '80

Ritrovati e conservati alcuni rari giocattoli di Super Mario Bros. degli anni '80, realizzati e venduti da Bandai con licenza ufficiale di Nintendo. A occuparsi del recupero è stato MrTalida, archivista che si occupa specifcatamente di vecchi giocattoli tratti dai videogiochi e merchandise vario. Per la conservazione il nostro utilizza un metodo modernissimo: scansiona gli oggetti in 3D, mettendo poi a disposizione gli archivi con i file ottenuti.

Ad agosto 2023 MrTalida aveva annunciato la fine dei lavori su di un set di giocattoli di The Legend of Zelda del 1986, svelando anche di essere al lavoro sul completamente di un set dello stesso anno dedicato a Super Mario Bros. Ora il lavoro è finalmente finito e il set è stato caricato su Archive.org. Volendo potete scaricarlo, stampare i personaggi e pitturarli come volete.