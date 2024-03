Steam: l'inglese non è più il linguaggio più usato, superato dal cinese semplificato

Più precisamente, il cinese semplificato è usato dal 32,84% degli utenti della piattaforma (+7,62% rispetto alla rilevazione precedente), mentre l' inglese dal 31,12% (-4.05%). Segue il russo molto distaccato con il 9,27% (-0,76%). Per chi se lo stesse chiedendo, l'italiano è usato da un misero 0,58% degli utenti (-0,09%).

L'ultimo Sondaggio hardware e software di Steam , di febbraio 2024, ha mostrato un risultato davvero sorprendente: il cinese semplificato (la lingua della Cina continentale) ha superato l'inglese tra i linguaggi più usati, piazzandosi in prima posizione.

Una grossa crescita

La classifica Steam dei linguaggi più usati sulla piattaforma a febbraio 2024

Si tratta di un dato interessante, che mostra l'aumento della diffusione di Steam in oriente, lì dove in occidente la situazione appare più stagnante. Sostanzialmente la grossa crescita del cinese semplificato ha comportato un segno negativo per tutti gli altri linguaggi più diffusi.

I giochi su Steam che producono più ricavi in questo momento

Da notare che i primi tre giochi nella classifica dei più venduti su Steam relativa al territorio cinese sono tutti free-to-play (PUBG: BATTLEGROUNDS, Counter-Strike 2 e Naraka: Bladepoint) e che c'è anche un titolo non distribuito fuori dalla Cina: 雀魂麻將(MahjongSoul).

Insomma, il mercato cinese sta diventando sempre più importante anche su PC, nonostante ufficialmente Steam sia limitato sul territorio.