Brick Pro è il nuovo Game Boy moderno con schermo più grande e levette analogiche

TrimUI ha condiviso un teaser del suo prossimo prodotto, Brick Pro , un nuovo dispositivo che si ispira al classico Game Boy, ma con comandi più moderni. L'originale TrimUI Brick in copertina ha riportato i fan indietro nel tempo, grazie al suo design retrò e al display multifunzionale perfetto per giocare ovunque. La nuova versione dovrebbe mantenere lo stesso stile, ma introdurre alcune novità per rendere l'esperienza di gioco ancora più godibile e moderna , senza però rinunciare al design.

Teaser e caratteristiche del nuovo dispositivo portatile

TrimUI ha condiviso il teaser su Instagram, descrivendo il nuovo Brick Pro come "l'evoluzione definitiva del dispositivo portatile verticale". Le principali caratteristiche restano intatte, ma a cambiare è il display più grande da 4". Inoltre, sono state introdotte due levette analogiche, posizionate sotto il D-pad e i pulsanti frontali. Questo nuovo layout è stato rivisto pensando ai giochi moderni, seppur mantenendo il design classico perfetto per i più nostalgici.

Per ora non sono state condivise ulteriori informazioni, quindi bisognerà capire quali saranno le effettive prestazioni, i sistemi supportati e le caratteristiche hardware. Tuttavia, il Brick originale è stato apprezzato dagli utenti per la sua qualità complessiva e per le sue dimensioni. Le novità introdotte permetteranno sicuramente di sfruttare il dispositivo in maniera più completa, ma attendiamo ulteriori dettagli per capire meglio i cambiamenti.

Ad ogni modo, nella seguente immagine condivisa su X potete dare un'occhiata a quello che sembra essere il Brick Bro in funzione.

TrimUI Brick Pro

Il contenuto è stato condiviso da una fonte esterna, non dall'azienda, quindi è meglio prenderlo con la dovuta cautela.