Brick Pro è il nuovo Game Boy moderno con schermo più grande e levette analogiche

TrimUI ha condiviso un teaser del suo prossimo prodotto, Brick Pro, un nuovo dispositivo che si ispira al classico Game Boy, ma con comandi più moderni. L'originale TrimUI Brick in copertina ha riportato i fan indietro nel tempo, grazie al suo design retrò e al display multifunzionale perfetto per giocare ovunque. La nuova versione dovrebbe mantenere lo stesso stile, ma introdurre alcune novità per rendere l'esperienza di gioco ancora più godibile e moderna, senza però rinunciare al design.
Teaser e caratteristiche del nuovo dispositivo portatile
TrimUI ha condiviso il teaser su Instagram, descrivendo il nuovo Brick Pro come "l'evoluzione definitiva del dispositivo portatile verticale". Le principali caratteristiche restano intatte, ma a cambiare è il display più grande da 4". Inoltre, sono state introdotte due levette analogiche, posizionate sotto il D-pad e i pulsanti frontali. Questo nuovo layout è stato rivisto pensando ai giochi moderni, seppur mantenendo il design classico perfetto per i più nostalgici.
Per ora non sono state condivise ulteriori informazioni, quindi bisognerà capire quali saranno le effettive prestazioni, i sistemi supportati e le caratteristiche hardware. Tuttavia, il Brick originale è stato apprezzato dagli utenti per la sua qualità complessiva e per le sue dimensioni. Le novità introdotte permetteranno sicuramente di sfruttare il dispositivo in maniera più completa, ma attendiamo ulteriori dettagli per capire meglio i cambiamenti.
Ad ogni modo, nella seguente immagine condivisa su X potete dare un'occhiata a quello che sembra essere il Brick Bro in funzione.
Il contenuto è stato condiviso da una fonte esterna, non dall'azienda, quindi è meglio prenderlo con la dovuta cautela.
Prezzi e uscita
Per ora sappiamo che il dispositivo dovrebbe arrivare nel 2026, quindi ne sapremo di più nei prossimi mesi. Ad oggi l'azienda non ha rivelato né prezzi né specifiche tecniche, quindi non ci resta che attendere. La versione originale da 64 GB costa circa 82,99 €, quindi dovremmo aspettarci prezzi leggermente superiori.