Rockstar Games infilò un segreto in stile "hot coffee" anche nel suo gioco di calcio per PS1

Vi ricordate di Hot Coffee? Il contenuto erotico segreto di GTA: San Andreas che fece rischiare la censura generalizzata dei videogiochi? Il gioco ricevette retroattivamente la classificazione "Adults Only", venne bandito completamente in Australia e costò a Rockstar e Take-Two un richiamo ufficiale da parte della Federal Trade Commission, tra i vari contraccolpi. Oltre a generare una delle più grandi ondate anti-videoludiche della storia del medium. Bene, quella non fu la prima volta per Rockstar Games, che a quanto pare aveva l'abitudine di nascondere segreti simili nei suoi titoli, anche nell'insospettabile Alexi Lalas International Soccer, un dimenticabile gioco di calcio per PS1.
Grande amicizia
Per inciso, Bo Bayles, autore del Substack Rings of Saturn ha riportato alla luce del codice della versione nordamericana del simulatore calcistico del 1998, che fa sì che durante la presentazione delle squadre venga simulato un atto di "amicizia estrema", se così vogliamo chiamarlo.
Non è facile attivare il segreto, visto che richiede l'utilizzo di una delle squadre speciali, l'Inghilterra campione del mondo del 1966, con la Repubblica d'Irlanda selezionata come seconda squadra. Se vogliamo in tutto questo c'è anche un messaggio politico abbastanza evidente, ma non tergiversiamo. Eseguendo correttamente il codice, la presentazione della squadra a inizio partita apparirà leggermente differente dal normale.
Da notare che Alexi Lalas International Soccer vedeva tra i membri del team Sam Houser (produttore esecutivo), Dan Houser (produttore associato), Jamie King (produttore) e Gary J. Foreman (produttore tecnico), tutti co-fondatori di Rockstar. Difficile dire se il codice segreto venga da uno di loro, ma è probabile che sia così, anche se potrebbe essere lo scherzo di qualche dipendente malizioso. Fortunatamente, questo segreto non è emerso all'epoca, altrimenti avrebbe potuto creare un altro caso anti videogiochi.