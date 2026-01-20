Rockstar Games infilò un segreto in stile "hot coffee" anche nel suo gioco di calcio per PS1

Vi ricordate di Hot Coffee? Il contenuto erotico segreto di GTA: San Andreas che fece rischiare la censura generalizzata dei videogiochi? Il gioco ricevette retroattivamente la classificazione "Adults Only", venne bandito completamente in Australia e costò a Rockstar e Take-Two un richiamo ufficiale da parte della Federal Trade Commission, tra i vari contraccolpi. Oltre a generare una delle più grandi ondate anti-videoludiche della storia del medium. Bene, quella non fu la prima volta per Rockstar Games, che a quanto pare aveva l'abitudine di nascondere segreti simili nei suoi titoli, anche nell'insospettabile Alexi Lalas International Soccer, un dimenticabile gioco di calcio per PS1.