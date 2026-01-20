Qual è il gioco migliore del Super Nintendo di tutti i tempi? 30.000 voti hanno deciso

Recentemente, il sito Retrododo, che raccoglie intorno a sé un'ampia comunità di appassionati di retrogaming, ha tenuto un campionato per far votare dai suoi lettori qual è il gioco per Super Nintendo migliore di tutti i tempi . Considerando che la console a 16-bit di Nintendo conta 1.749 titoli ufficiali, non è stata un'impresa facile arrivare ad avere un solo nome, partendo oltretutto da soli 16 titoli, ma alla fine abbiamo il vincitore: The Legend of Zelda: A Link to the Past .

Una sfida tesa

In finale, Link se l'è dovuta vedere con Chrono Trigger, lo storico gioco di ruolo giapponese di Square Enix, battendo prima Donkey Kong Country, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars e Super Mario World. Non proprio una passeggiata di salute.

Il campionato dei giochi per Super Nintendo

Anche il percorso di Chrono Trigger è stato pieno di scontri davvero difficili: Donkey Kong Country 2: Diddy Kong's Quest, Super Mario Kart e il cugino Final Fantasy VI.

Diciamo che, in linea di massima, tutti i giochi che sono stati inclusi nella competizione meritano ancora oggi di essere giocati, ma è chiaro che A Link to the Past occupa un posto speciale nei cuori degli appassionati di Super Nintendo, tanto che molti lo considerano uno dei capitoli migliori della serie (alcuni proprio il migliore in assoluto, in barba ad Ocarina of Time e Breath of the Wild).

Retrododo ha anche raccontato che A Link to the Past e Chrono Trigger sono stati praticamente testa a testa fino alla fine e che il risultato finale li ha visti distaccati di soli 300 voti.