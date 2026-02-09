Un gioco PS Plus scomparso dal catalogo è ritornato, ma altri sono ancora mancanti

Probabilmente si tratta di un qualche tipo di errore o bug , ma non è ancora chiaro cosa stia accadendo. Ora, uno dei giochi scomparsi è tornato, ma ce ne sono altri ancora mancanti.

Il catalogo di PS Plus Extra di Sony regolarmente aggiunge e rimuove vari titoli. Negli ultimi mesi, però, alcuni giochi sono scomparsi in modo irregolare: non solo non c'è stato alcun annuncio a riguardo, ma chi già li aveva scaricati poteva ancora avviarli mentre tutti gli altri semplicemente non li possono trovare.

I giochi di PS Plus scomparsi

Precisamente, Endless Dungeon: Definitive Edition (originariamente introdotto nel catalogo a giugno 2025) è riapparso dopo che tra la fine di dicembre 2025 e l'inizio di gennaio 2026 era stato rimosso. Ovviamente è una buona notizia, ma pare che la risoluzione del problema abbia avuto effetto su altri titoli.

Secondo le segnalazioni degli utenti in rete raccolte nel corso dei mesi, sappiamo che i seguenti giochi sono ancora mancanti:

A Hat in Time (rimosso probabilmente prima di dicembre 2025)

Spirit of the North: Enhanced Edition (assente da prima di novembre 2025)

Totally Reliable Delivery Service (non visibile per i nuovi giocatori da novembre 2025 o poco prima)

Carto (non è chiaro quando sia stato rimosso)

Spirit of the North: Enhanced Edition e Carto lasceranno il catalogo a metà febbraio 2026, ma la verità è che i nuovi utenti non hanno potuto accedervi in questi mesi. Non è nemmeno chiaro se il problema colpisca letteralmente tutti o solo alcuni utenti, ma pare comunque abbastanza diffuso da essere visibile.

Speriamo di ricevere nuove informazioni a riguardo quanto prima.