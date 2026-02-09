1

Un gioco PS Plus scomparso dal catalogo è ritornato, ma altri sono ancora mancanti

Per motivi non chiari, negli ultimi mesi alcuni giochi del catalogo di PS Plus sono scomparsi per tutti coloro che non li avevano già scaricati. Ora uno è tornato, ma ci sono vari nomi ancora mancanti.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   09/02/2026
Il logo di PS Plus sopra una tastiera

Il catalogo di PS Plus Extra di Sony regolarmente aggiunge e rimuove vari titoli. Negli ultimi mesi, però, alcuni giochi sono scomparsi in modo irregolare: non solo non c'è stato alcun annuncio a riguardo, ma chi già li aveva scaricati poteva ancora avviarli mentre tutti gli altri semplicemente non li possono trovare.

Probabilmente si tratta di un qualche tipo di errore o bug, ma non è ancora chiaro cosa stia accadendo. Ora, uno dei giochi scomparsi è tornato, ma ce ne sono altri ancora mancanti.

I giochi di PS Plus scomparsi

Precisamente, Endless Dungeon: Definitive Edition (originariamente introdotto nel catalogo a giugno 2025) è riapparso dopo che tra la fine di dicembre 2025 e l'inizio di gennaio 2026 era stato rimosso. Ovviamente è una buona notizia, ma pare che la risoluzione del problema abbia avuto effetto su altri titoli.

Secondo le segnalazioni degli utenti in rete raccolte nel corso dei mesi, sappiamo che i seguenti giochi sono ancora mancanti:

  • A Hat in Time (rimosso probabilmente prima di dicembre 2025)
  • Spirit of the North: Enhanced Edition (assente da prima di novembre 2025)
  • Totally Reliable Delivery Service (non visibile per i nuovi giocatori da novembre 2025 o poco prima)
  • Carto (non è chiaro quando sia stato rimosso)
Spirit of the North: Enhanced Edition e Carto lasceranno il catalogo a metà febbraio 2026, ma la verità è che i nuovi utenti non hanno potuto accedervi in questi mesi. Non è nemmeno chiaro se il problema colpisca letteralmente tutti o solo alcuni utenti, ma pare comunque abbastanza diffuso da essere visibile.

Speriamo di ricevere nuove informazioni a riguardo quanto prima.

