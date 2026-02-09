Snapdragon X2 Elite sorprende: dai recenti benchmark emergono delle prestazioni superiori all'M5 di Apple

Lo Snapdragon X2 Elite segna un deciso passo avanti per Qualcomm nel mercato dei laptop Windows, mostrando risultati sorprendentemente competitivi nei confronti dell'Apple M5 e un netto distacco rispetto al suo predecessore, lo Snapdragon X Elite. Secondo una serie di benchmark pubblicati dal canale YouTube Hardware Canucks, il nuovo SoC riesce a ottenere fino a un 48% di miglioramento complessivo nelle prestazioni CPU e GPU rispetto alla generazione precedente, il tutto senza essere nemmeno la variante "Extreme". I test sono stati eseguiti su un ASUS Zenbook con unità pre-produzione, driver e firmware ancora preliminari.

I numeri indicano il salto generazionale di Qualcomm con lo Snapdragon X2 Elite I numeri sono indicativi del salto generazionale compiuto da Qualcomm. Tutte le prove sono state condotte con lo Snapdragon X2 Elite impostato a 31W, appena 5W in più rispetto al limite di 26 W dell'Apple M5. Nei benchmark CPU, il quadro è articolato. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro con raffreddamento HPB: cosa rivela il nuovo schema tecnico In Cinebench 2024 single-core, l'M5 resta in vantaggio con un punteggio di 200, contro i 146 dello Snapdragon X2 Elite. Tuttavia, quest'ultimo risulta comunque il 35% più veloce dello Snapdragon X Elite. La situazione si ribalta nel multi-core, dove il chip Qualcomm totalizza 1.432 punti, superando l'M5 del 24% e distanziando il predecessore di quasi il 49%.