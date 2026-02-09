Sony ha annunciato un nuovo State of Play: data, orario e cosa aspettarsi dal nuovo evento PlayStation

Sony ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni annunciando ufficialmente un nuovo State of Play in arrivo questa settimana, un evento che si prospetta ampio e ricco di novità.
L'appuntamento è fissato per giovedì 12 febbraio alle 23:00 italiane e sarà trasmesso in diretta sui canali YouTube e Twitch di PlayStation. Come da tradizione, la redazione di Multiplayer.it seguirà l'evento in tempo reale sul proprio canale Twitch, mentre sulle nostre pagine troverete tutti i giochi, i trailer e gli annunci man mano che verranno svelati.
Oltre un'ora di giochi, annunci e aggiornamenti da terze parti e PlayStation Studios
Secondo quanto riportato dal PlayStation Blog, lo show durerà oltre 60 minuti e includerà novità, trailer e aggiornamenti provenienti da team di tutto il mondo: dalle terze parti agli studi indipendenti, fino ai PlayStation Studios.
Per ora Sony non ha fornito ulteriori anticipazioni, preferendo mantenere la sorpresa, ma in generale possiamo aspettarci un evento molto ricco e non limitato ai soli giocatori PS5, considerando che molti dei titoli mostrati saranno con ogni probabilità multipiattaforma.
Per quanto riguarda i PlayStation Studios, il nuovo State of Play potrebbe essere l'occasione ideale per rivedere Saros di Housemarque, in vista del lancio previsto a fine aprile, per tornare a parlare di Marvel's Wolverine di Insomniac Games (che sembra aver ottenuto una finestra di lancio più precisa) e per mostrare il gameplay di Horizon Hunters Gathering, il nuovo progetto multiplayer di Guerrilla Games. Non è escluso che ci sia spazio anche per nuovi annunci e aggiornamenti su titoli spariti da tempo dai radar, come ad esempio Intergalactic: The Heretic Prophet, la prossima esclusiva PS5 di Naughty Dog. Staremo a vedere.