Sony ha annunciato un nuovo State of Play: data, orario e cosa aspettarsi dal nuovo evento PlayStation

Sony ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni annunciando ufficialmente un nuovo State of Play in arrivo questa settimana, un evento che si prospetta ampio e ricco di novità.

L'appuntamento è fissato per giovedì 12 febbraio alle 23:00 italiane e sarà trasmesso in diretta sui canali YouTube e Twitch di PlayStation. Come da tradizione, la redazione di Multiplayer.it seguirà l'evento in tempo reale sul proprio canale Twitch, mentre sulle nostre pagine troverete tutti i giochi, i trailer e gli annunci man mano che verranno svelati.